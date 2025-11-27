Ezt már nem mossák le magukról: a Tisza szerint nem létezik a migráció – a megerőszakolt nők sem számítanak

Magyar Péter visszahozná a baloldali megszorításokat: ha a Tiszán múlik, vége az ingyenes egészségügynek
A Fővárosi Közgyűlés szerdai vitáján a Tisza Párt képviselője tagadta a migráció jelentőségét.
A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén heves politikai vita alakult ki a migráció és a nők biztonsága kapcsán.
Barna Judit, a Tisza Párt képviselője a migrációt álproblémának minősítette, mondván, „nem léteznek migránsok”.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője élesen reagált a kijelentésre, és felhívta a figyelmet arra, hogy a valóság ennek épp az ellenkezőjét mutatja.
A politikus példaként említette a héten Rómában történt erőszakos esetet, amikor három marokkói migráns megtámadott egy 18 éves olasz nőt, valamint utalt az európai biztonsági helyzet súlyos problémáira is.
Nincsenek erőszakos migránsok.
„Ezt mondaná annak a fiatal nőnek, akit megerőszakoltak? Vagy a vőlegényének, akinek végig kellett néznie a történteket?” – kérdezte Szentkirályi, hangsúlyozva, hogy a nők biztonsága nem csupán elméleti kérdés.
A vita a Tisza Párt előterjesztéséről indult, amely a nők biztonságos közlekedését célozta. A párt frakcióvezetője kijelentette: „Amíg mi kormányzunk, Magyarország migránsmentes ország marad, még akkor is, ha Brüsszel ezt nem szeretné”.
Hozzátette, hogy a Tisza Párt támogatná az uniós bevándorlás-ösztönző szabályozásokat, és az EU azon javaslatait, amelyek a migránsok közvetlen ellátására és a migráció elősegítésére irányulnak.
Szentkirályi Alexandra a vitában hangsúlyozta, hogy a magyar nők és családok nem támogatják az ilyen uniós terveket, és világosan jelezte: „Ebből nem kérünk. Mi, biztonságosan közlekedni vágyó nők és lányaikat féltő anyák, ezt nem fogadjuk el.”
