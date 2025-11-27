Ezt már nem mossák le magukról: a Tisza szerint nem létezik a migráció – a megerőszakolt nők sem számítanak

„Ezt mondaná annak a fiatal nőnek, akit megerőszakoltak? Vagy a vőlegényének, akinek végig kellett néznie a történteket?” – kérdezte Szentkirályi, hangsúlyozva, hogy a nők biztonsága nem csupán elméleti kérdés.

A vita a Tisza Párt előterjesztéséről indult, amely a nők biztonságos közlekedését célozta. A párt frakcióvezetője kijelentette: „Amíg mi kormányzunk, Magyarország migránsmentes ország marad, még akkor is, ha Brüsszel ezt nem szeretné”.

Hozzátette, hogy a Tisza Párt támogatná az uniós bevándorlás-ösztönző szabályozásokat, és az EU azon javaslatait, amelyek a migránsok közvetlen ellátására és a migráció elősegítésére irányulnak.

Szentkirályi Alexandra a vitában hangsúlyozta, hogy a magyar nők és családok nem támogatják az ilyen uniós terveket, és világosan jelezte: „Ebből nem kérünk. Mi, biztonságosan közlekedni vágyó nők és lányaikat féltő anyák, ezt nem fogadjuk el.”