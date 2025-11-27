Ft
Ezt már nem mossák le magukról: a Tisza szerint nem létezik a migráció – a megerőszakolt nők sem számítanak

2025. november 27. 12:12

A Fővárosi Közgyűlés szerdai vitáján a Tisza Párt képviselője tagadta a migráció jelentőségét.

2025. november 27. 12:12
null

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén heves politikai vita alakult ki a migráció és a nők biztonsága kapcsán. 

Barna Judit, a Tisza Párt képviselője a migrációt álproblémának minősítette, mondván, „nem léteznek migránsok”.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője élesen reagált a kijelentésre, és felhívta a figyelmet arra, hogy a valóság ennek épp az ellenkezőjét mutatja.

A politikus példaként említette a héten Rómában történt erőszakos esetet, amikor három marokkói migráns megtámadott egy 18 éves olasz nőt, valamint utalt az európai biztonsági helyzet súlyos problémáira is.

„Ezt mondaná annak a fiatal nőnek, akit megerőszakoltak? Vagy a vőlegényének, akinek végig kellett néznie a történteket?” – kérdezte Szentkirályi, hangsúlyozva, hogy a nők biztonsága nem csupán elméleti kérdés.

A vita a Tisza Párt előterjesztéséről indult, amely a nők biztonságos közlekedését célozta. A párt frakcióvezetője kijelentette: „Amíg mi kormányzunk, Magyarország migránsmentes ország marad, még akkor is, ha Brüsszel ezt nem szeretné”.

Hozzátette, hogy a Tisza Párt támogatná az uniós bevándorlás-ösztönző szabályozásokat, és az EU azon javaslatait, amelyek a migránsok közvetlen ellátására és a migráció elősegítésére irányulnak.

Szentkirályi Alexandra a vitában hangsúlyozta, hogy a magyar nők és családok nem támogatják az ilyen uniós terveket, és világosan jelezte: „Ebből nem kérünk. Mi, biztonságosan közlekedni vágyó nők és lányaikat féltő anyák, ezt nem fogadjuk el.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP 

Összesen 9 komment

nyugalom
2025. november 27. 13:12
Igen, itthon rben is van, de amit a nyugaton latni, tapaxztalni, az mas! A brüsszeli tiszasok is így erzik, latjak?
Válasz erre
4
1
csulak
2025. november 27. 13:09
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
7
0
bf109g14
2025. november 27. 13:08
Álprobléma, ezt mondják 10 éve. Elképesztő, hogy ezalatt a kultúrált, fejlett nyugat mivé lett. Pl. Bécs, Milánó, Róma, Brüsszel, Berlin, személyes tapasztalat, hová süllyedt a színvonal. Aki nem hiszi, sétáljon egyet a fenti városok migránsok lakta negyedeiben. Beszéljen helyiekkel, kérdezze őket, mennyire álprobléma. Aki ilyet állít, az vagy hülye, vagy hazudik, és lehet tudni, miért. Ha a tisza beengedi ezeket a barbár hordákat, nekünk reszeltek. Amúgyis, van már közel egymillió migránsunk, akiket 500 év alatt sem sikerült integrálni, nem kell több. És ők ráadásul nem vágják el senki torkát vallási fanatizmusból (bár 5000 pénzért lehet...), de semmiképp sem robbantgatnak és mészárolnak le papokat vagy újságírókat. Barna judit vajon mit és mennyit kap, hogy támogassa a nemzeti öngyilkosságot?
Válasz erre
10
0
pipa89
2025. november 27. 13:07
„nem léteznek migránsok” Nos, ez a téeszes való világ, ahol van az a pénz, amiért fényes nappal is letagadják a Napot az égről. Na, de erre politikai pártot alapozni a hatalom megszerzéséért??? Ha ezt megszavazza a magyar nép magának, megérdemli, hogy ír magja se maradjon ebben a földi világban.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!