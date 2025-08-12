Ft
08. 12.
kedd
beszélgetés célkereszt értelmiség csoport polgári kör Fidesz félelem párt kísérlet sajtó

Van egy félelem az összefideszezéstől

2025. augusztus 12. 12:01

A lényeg, hogy van nyitottság árokbetemetésre, ebben az őrült polarizált világban is.

2025. augusztus 12. 12:01
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
„De visszatérve a pszichológiai kísérletre: a megkeresettek féltek attól, hogy használják a nevüket, hogy valójában ennyi a cél, hogy a Fidesz mellé oda lehessen tenni véleményformálókat.

Azt is mondták, ha ő belép, akkor én is, ha ő, akkor én se. Szóval ez is érdekes, hogy egy ilyen csoport hogy áll össze.
Senkit se beszéltem rá, hanem mindenkivel elbeszélgettem.

Van egy félelem az összefideszezéstől. Én nem félek, de megértem, ha más ettől fél. Egyébként nem csak az összefideszezéstől félnek, hanem bármilyen politikai párttal való összeboronálástól.

Független értelmiségiek mind, akik vállalták, hogy belépnek és akik nem vállalták szintúgy.
Sokan pedig azért mondtak nemet, mert nincsenek a facebookon.
Mások pedig azért, mert nem akartak az ellenzéki sajtó célkeresztjébe kerülni.

A lényeg, hogy van nyitottság árokbetemetésre, ebben az őrült polarizált világban is.

Nagy izgalommal vágok neki a polgári körünknek, nemsokára nyilvánosságra hozom a 10 alapító nevét!
A többiekkel pedig tovább gondolkodunk.”

lemez
2025. augusztus 12. 12:23
Fruzsina,egy médiabohóccal mit kezdessz?Egy agitátor.Mai köpése hogy bezáratja a hir tv-ét.Miért nem a német rtl-t.Ja,ukrajnában sincs jobboldali újság és tv.IKét tojás,nem?
1
0
masikhozzaszolo
2025. augusztus 12. 12:21
Nem szeretném még az árkot betemetni. Azt szeretném, ha az árokba lökött újságírónk kimászna az árokból, és a belelőkők, szemkilövetők, padlássöprők, internálók, körömletépők, veseleverők lennének ott. És utána temethetünk.
3
0
hlaci83
2025. augusztus 12. 12:04
Még jó, hogy a gyermekei anyját AVS-s módszerekkel lehallgató, zsaroló, végül feljelentő seggfej pártjának a támogatójának lenni büszkeség….
6
0
