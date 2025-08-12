„De visszatérve a pszichológiai kísérletre: a megkeresettek féltek attól, hogy használják a nevüket, hogy valójában ennyi a cél, hogy a Fidesz mellé oda lehessen tenni véleményformálókat.

Azt is mondták, ha ő belép, akkor én is, ha ő, akkor én se. Szóval ez is érdekes, hogy egy ilyen csoport hogy áll össze.

Senkit se beszéltem rá, hanem mindenkivel elbeszélgettem.

Van egy félelem az összefideszezéstől. Én nem félek, de megértem, ha más ettől fél. Egyébként nem csak az összefideszezéstől félnek, hanem bármilyen politikai párttal való összeboronálástól.

Független értelmiségiek mind, akik vállalták, hogy belépnek és akik nem vállalták szintúgy.

Sokan pedig azért mondtak nemet, mert nincsenek a facebookon.

Mások pedig azért, mert nem akartak az ellenzéki sajtó célkeresztjébe kerülni.

A lényeg, hogy van nyitottság árokbetemetésre, ebben az őrült polarizált világban is.

Nagy izgalommal vágok neki a polgári körünknek, nemsokára nyilvánosságra hozom a 10 alapító nevét!

A többiekkel pedig tovább gondolkodunk.”

