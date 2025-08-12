„Bárhogyan ér véget a háború – akár Moszkva »nyer«, akár »veszít« – Magyarország nem lesz határos Oroszországgal.

Ez azt jelenti, hogy az »egyedül maradás« teher lesz, amit senki nem vesz le a vállunkról.

MOSZKVA NEM FOG ÉS NEM IS TUD FIZIKAILAG MEGVÉDENI MINKET, HA EGYSZER BAJ LESZ…

A szovjet időkben volt erre egy kifejezés a KGB-ben:

полезный дурак (poleznij durak) – magyarul: hasznos bolond.

Olyan ember vagy ország, amely egy nagyhatalom érdekeit szolgálja, de amikor igazán szüksége lenne a segítségre, magára hagyják.

Ez a helyzet biztonságpolitikai szakszóval: stratégiai magára hagyatottság (strategic abandonment).

Aki ebbe belesétál, annak nem marad más, csak a keserű felismerés később, hogy rövid távú előnyökért cserébe elvesztette a jövő biztonságát.

Lehet ezt rövid távú sikernek eladni itthon. De hosszú távon ez a politika nem véd, hanem kiszolgáltat. És a történelemben az ilyen kiszolgáltatottság mindig rosszul végződött.”

Nyitókép: Képernyőfotó