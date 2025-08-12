Ft
08. 12.
kedd
Moszkva nem fog és nem is tud fizikailag megvédeni minket, ha egyszer baj lesz

2025. augusztus 12. 10:55

Ez a helyzet biztonságpolitikai szakszóval: stratégiai magára hagyatottság (strategic abandonment).

Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
„Bárhogyan ér véget a háború – akár Moszkva »nyer«, akár »veszít« – Magyarország nem lesz határos Oroszországgal. 
Ez azt jelenti, hogy az »egyedül maradás« teher lesz, amit senki nem vesz le a vállunkról. 

MOSZKVA  NEM FOG ÉS NEM IS TUD FIZIKAILAG MEGVÉDENI MINKET, HA EGYSZER BAJ LESZ…

A szovjet időkben volt erre egy kifejezés a KGB-ben: 
полезный дурак (poleznij durak) – magyarul: hasznos bolond.

Olyan ember vagy ország, amely egy nagyhatalom érdekeit szolgálja, de amikor igazán szüksége lenne a segítségre, magára hagyják.
Ez a helyzet biztonságpolitikai szakszóval: stratégiai magára hagyatottság (strategic abandonment). 

Aki ebbe belesétál, annak nem marad más, csak a keserű felismerés később, hogy rövid távú előnyökért cserébe elvesztette a jövő biztonságát.

Lehet ezt rövid távú sikernek eladni itthon. De hosszú távon ez a politika nem véd, hanem kiszolgáltat. És a történelemben az ilyen kiszolgáltatottság mindig rosszul végződött.”

k
•••
2025. augusztus 12. 12:07 Szerkesztve
Tarjányi Péter egy kommunisták által kontraszelektált elkényeztetett ember, aki nem tud mást csinálni mint a liberálisokra átkeresztelt kommunisták érveit szajkózza. Sajnos Magyarország mellett v, érdekébe sohasem lépett fel egyetlen ország sem, példa erre a legutóbbi Európai Unió magyarellenes akciói amit burkolt módon Ukrajnán keresztül kézbesítettek. Magyarország mindig egyedül volt, van és lesz. Az ateista liberális EU-ban Magyarország az egyedüli keresztény alkotmányú tagállam, amit az EU ellenségként kezel. Ez egy nyilvánvaló körülmény.
Gonella
2025. augusztus 12. 12:06
jól mondja, ő egy hasznos bolond a revüpolitológus, kicsit olyan, mint a tanár úr... hogy mellik? mindkettő
survivor
2025. augusztus 12. 12:05
Megvédeni ? Kitől ? Kivel szemben ?
Obsitos Technikus
2025. augusztus 12. 11:57
Egyébként meg ha netán úgy adódik, képes lenne. Csakhát semmi nem utal arra, hogy úgy adódna. Ha az ukránok elvesztik ezt a balhét, és kialakul ott egy maradék náci vadkelet, akkor 1000%, hogy megpróbálkoznak a megtámadásunkkal. Nos, ebben az esetben, ha a NATO-nak vonakodik majd segíteni, az oroszok akár meg is védhetnek minket. De ez épp olyan fantazmagória, mint Tarjányié, csak ebben van némi értelem is.
