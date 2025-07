Az elemző szerint a pride ellenére sem lett népszerűbb a gender propaganda Magyarországon

A szombati Budapest Büszkeségmenet kapcsán Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a hirado.hu-nak kiemelte, hogy a társadalom csendes többsége továbbra is támogatja a gyermekvédelmi törvény elveit. Ezzel szemben Horn Gábor, a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy a gyülekezési szabadság, a sokszínűség és a másság tisztelete vonzotta az embereket az eseményre.

Kiszelly szerint

Budapest mentalitása közelebb áll a globalista-liberális szemlélethez, mint a vidéki választók gondolkodása, így könnyen mozgósítható egy ilyen tömeg.

A pártoktól független szervezés, a jó idő és az ellenzéki tüntetések hiánya is hozzájárult a menet sikeréhez. A politológus szerint a rendezvény üzenete, hogy a kormánnyal szemben is lehet tömegeket az utcára vinni, amit az 1,3 milliós baloldali szavazóbázis is alátámaszt. Emellett a gyermekvédelmi törvény támogatottságát is megerősítette.