Elképesztő teljesítmény: a szövetség szerint megtalálták az új Lamine Yamalt – Szlovéniában (VIDEÓ)

Aljus Anzic 17 évesen Guinness-rekordot döntött az Egyiptomban zajló férfi ifjúsági kézilabda-világbajnokságon – hívta fel a figyelmet videójában a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF), amely a 188 centiméter magas játékost a szlovén kézilabda Lamine Yamalja jelzővel illette. Anzic azzal került be a Guinness Rekordok Könyvébe, hogy 23 gólt szerzett a norvégok elleni középdöntős mérkőzésen az U19-es világbajnokságon.



Ez a 23 találat egyébként héttel több, mint amit az előző három meccsen összesen dobott – írja az IHF.

A szlovénok végül egy ponttal az utolsó helyen zárták a középdöntős kvartettjüket, ami azt jelenti, hogy a folytatásban már csak a 13. helyért küzdhetnek.

Ezzel szemben a magyar válogatott Svájcot és Ausztriát is legyőzte ebben a szakaszban, viszont az Európa-bajnok Svédországtól kikapott, így a második helyen jutott be a csütörtöki negyeddöntőbe, ahol majd Németországgal csap össze.