Magyarország az új Svájc – állítja az amerikai szakértő

Magyarország „svájcosodása”: a kelet és nyugat közötti új vasfüggöny feltörése (Hungarian „Swissification”: Cracking Open the New Iron Wall Between the East and West) címmel jelent meg Sean Nottoli, a Danube Institute vendégkutatójának legfrissebb tanulmánya, amelyben azt mutatja be, hogy a Kelet és a Nyugat között egyre növekvő feszültség kereszttüzében hogyan veszi fel Magyarország a diplomáciai „Svájc” szerepét az USA és Kína között.

A tanulmányban hangsúlyozza,

Magyarország, amely hosszú éveken át küzdött, hogy kiharcolja saját függetlenségét, Svájchoz hasonlóan nem nevezhető semlegesnek, sokkal inkább függetlennek.

A szakértő szerint hazánk a „Magyarország az első” jelmondat követésének köszönheti sikereit, és annak, hogy saját nemzeti érdekei mentén építette gazdaság, politikai és kulturális kapcsolatait.

Nottoli állítása szerint Magyarország „nyitott kaput Ázsia és Európa között”, amit az is alátámaszt, hogy egyre több kínai, tajvani, japán és török vállalat fektet be hazánkban. És ez a kapcsolat más nyugati országok számára is lehetővé teszi az erős keleti diplomáciai viszony kiépítését.

„Magyarország azt képviseli a huszonegyedik században, amit Svájc képviselt a huszadikban”

– írja a szakértő, majd kifejti, hogy hazánk egyszerre pénzügyi és diplomáciai központ, valamint kiváló találkozási pont a Kelet és a Nyugat üzletemberei számára. Ugyanakkor aláhúzza, Magyarország nem semleges, hiszen a nyugati érdekeket képviseli, tagja a NATO-nak és az EU-nak, de a magyar kapcsolatok lehetővé teszik, hogy a Nyugat hallassa a hangját Keleten is.

Végezetül megállapítja, hogy Magyarország szerepe fontos Washington, Brüsszel és Peking szempontjából is, és ha jól játssza ki a lapjait, Budapest lehet az huszonegyedik században a biztonság, a jólét és a befolyás szigete. Akárcsak korábban Svájc.

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán