Többet kell verekedni, kevesebbet úszni – a fiataloknak tetszik, a rutinosak szerint ez már nem annyira vízilabda

A 21–17 kis túlzással kézilabda-eredménynek is beillik, és igen ritka a pólóban, pontosabban csak ritka volt. A 21 kapott gól ugyanis nemcsak a magyarok rossz védekezésének tudható be, hanem a sportág új szabályainak. Másnap például már 15 lőtt góllal simán sikerült legyőzni Montenegrót.

Az év eleje óta a vizes sportokat tömörítő World Aquatics eseményein, így a válogatott mérkőzéseken, tornákon a 30 méteres medencéből 25, a 30 másodperces támadóidőből 25, a 20 másodperces kiállításból 15 lett. Mivel mindezt tesztelés nélkül sikerült bevezetni, utóbbi kettőn már módosítottak is: a támadások jelenleg 28, a kiállítások pedig 18 másodpercig tartanak.

Varga Zsolt töri a fejét

A játék tehát felgyorsult, az együttesek gyorsabban érnek fel a kapuk elé, így több lett a támadás meg a gól is. A már említett, 15–8-as magyar sikerrel véget ért Montenegró elleni mérkőzés után a Mandiner Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal beszélgetett az új szabályokról.

„Jellemzővé kezd válni az egyre több gól” – kezdte Varga. – „A spanyolok ellen volt olyan időszaka a meccsnek, amikor két és fél perc alatt kaptunk négy-öt gólt. Ez benne van a mostani játékban, meg kell tanulni, hogyan kezeljük ezeket a mérkőzéseket. Igazából a júliusi világbajnokság lesz az első világverseny, amelyen látni fogjuk, mekkora terhet ró ez a csapatokra. Most derül majd ki, mik azok a fizikai és mentális jellemzők, amikkel meg lehet nyerni ezeket a meccseket. Mivel több a támadás, több a lövés, a kapusokra biztosan nagyobb teher hárul. A kiállítások száma is emelkedik, ezeket a csapatoknak jobban el kell tudniuk osztani a játékosok között. Ezen kívül sokkal több olyan játékosra van szükség, aki tud védekezni.”

Varga Zsolt kiemelte: annyival több támadás van immár, hogy

négymeccsenként gyakorlatilag összejön plusz egy, ami megfordítva azt jelenti, hogy négy mérkőzés alatt öt találkozónyi támadást kell kivédekezni.

„Azért az majd csak hosszabb távon derül ki, hogyan lehet ehhez ténylegesen alkalmazkodni.”

A változtatások célja az, hogy a vízilabda szórakoztatóbb sportág legyen. Kíváncsiak voltunk, a szövetségi kapitány szerint ezt a célját eléri-e a világszövetség az új szabályokkal.

„A közönséget kell igazából megkérdezni, mi azért inkább szakmailag nézzük a meccseket. Persze örülünk a szép góloknak, de az edző feje mindig máshol van: a hátránynál, a blokkoknál, az elveszett labdáknál. A több gól biztosan lehet érdekes. Mondjuk, amikor nagyon kinyílik az olló, és lesz húsz gól a két csapat között, az már kevésbé szórakoztató. De egy jó mérkőzésen a sok, látványos gól lehet közönségvonzó. Edzői szempontból a védekezés így annyira nem értékelhető. Viszont a lényeg – és tényleg nagyon fontos –, hogy eladhatóvá kell tenni a vízilabdát. Élvezhetővé kell tenni a közönség számára, hiszen azért jönnek ki a meccsekre.”

Hozzátette: amikor World Aquatics-üléseken kérdeztek a témáról, mindig azt mondta: a legfontosabb egy olyan terv lenne, aminek gazdaságilag és marketinget illetően is előrelépést jelent – csak úgy van értelme kísérletezgetni.

Ha ezeket a szegmenseket nézzük, nem mondhatom másképp: le vagyunk maradva. Említhetném a kézilabdát, amivel a hatvanas években nagyjából egy szinten volt a sportágunk, de most meg már egészen máshol tartanak.

Fejlődnünk kell marketingben. Ha ennek ez az útja, hogy tényleg látványosabb lesz a sportág és így érdekesebb az emberek számára, akkor ezt kell csinálni.”

Fekete Gergő védekezik

Na de hogyan látják ezt a játékosok? Az FTC-Telekom kétszeres BL-győztes világbajnok vízilabdázóját, Fekete Gergőt szintén a Montenegró elleni meccs után kérdeztük, melyen egyébként 3 gólt dobott.

„Én személy szerint könnyen tudtam adaptálódni, mert annyira nem szeretek úszni, de nekem ezen kívül is tetszik” – válaszolt tréfásan a Mandinernek az új szabályokról. – „Szerintem a nézőknek is jobb, fordulatosabbak a meccsek. Igaz, hogy a spanyolok ellen nagyon sok gólt kaptunk és vereséget szenvedtünk, de attól függetlenül egy izgalmas mérkőzés volt: visszajöttünk, még vezettünk is 15–14-re, aztán újra elmentek.

Nyilván a rutinosabb játékosok azt mondják, ez már nem annyira vízilabda, de úgy gondolom, kellett egy ilyen felfrissülés.

Aztán meglátjuk, hogy így marad-e.”

A 25 éves pólós arról is beszélt, hogy játékosként miben jelent kihívást alkalmazkodni a rövidebb pályához és támadóidőhöz.

Talán azoknak a játékosoknak a nehezebb, akik eddig kevesebbet verekedtek, birkóztak a vízben.

Mivel sokkal több a támadás, és ezáltal a védekezés, így sokkal többet kell birkózni is. Akik eddig is ezt csinálták, azoknak általában az úszás volt nehezebb, úgyhogy nekik most kicsivel könnyebb a dolguk.”

Felvetésünkre válaszolva kijelentette: a szingapúri világbajnokságon abszolút döntő faktor lehet, hogy melyik csapat mennyire szokott már hozzá az új szabályokhoz. És ha már a vb: vajon egy olyan játékos, amelyik Bajnokok Ligáját nyert a Fradival, tavaly pedig ott volt a párizsi olimpián a válogatottal, mennyire izgul a keddi kerethirdetés miatt?

„Nyilván az ember mindig izgul. Le kell ülnöd, hallgatnod a neveket, izgatott leszel. Viszont most egy kicsit nyugodtabb vagyok, mert úgy érzem, jó a formám, és nagy önbizalmat kaptam attól, hogy ott lehettem Párizsban. De amikor mondják a neveket, nem is figyelsz arra, kiét mondták éppen, csak a tiédet várod – ez az érzés úgy gondolom, örökre meg fog maradni.”

A szingapúri vizes világbajnokságon a magyar férfi vízilabda-válogatott Ausztrália ellen kezdi meg a szereplését július 12-én, majd sorrendben Japán és Spanyolország következik a csoportkörben.

Fotók: waterpolo.hu / Kovács Anikó