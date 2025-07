Most már az egész világ láthatja: olyan döntéseket hoztak, amelyekkel a magyaroknak kedveztek

A saját magunkba vetett hitünket emelném ki, mivel a torna során több olyan pillanat is volt, amikor az ellenfél fölénk tudott volna kerekedni, vissza tudott volna jönni a meccsbe, de mi összezártunk. De az is igaz, hogy nagyon sok dologban kell még fejlődnünk. Azt gondolom, hogy minden csapatsportban az egyik legfontosabb tényező a magunkba vetett hit, és most a női, illetve a férfiválogatott játékosai is bizonyították, hogy milyen hatalmas szívvel rendelkeznek, és milyen nagyszerű eredményekre képes mindkét csapat.”