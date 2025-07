Semmi nem jött össze: a magyar válogatott elvesztette a világbajnoki döntőt

Női csapatunk harmadszor játszik döntőt az elmúlt négy világbajnokságon: a 2022-es budapestin és a tavalyi katarin is az amerikaiak nyerték a finálét, most viszont a görögök miatt ők csak a bronzéremért játszhattak, és végül a dobogóról is lemaradtak. A görög együttesnek a 2011-es sikere óta a mostani az első világbajnoki döntője.

A görög válogatott útja a döntőig

1. csoportforduló: Magyarország–Görögország 10–9

2. csoportforduló: Görögország–Horvátország 31–7

3. csoportforduló: Görögország–Japán 25–15

A negyeddöntőbe jutásért: Görögország–Franciaország 23–9

Negyeddöntő: Görögország–Ausztrália 8–7

Elődöntő: Görögország–Egyesült Államok 14–10

A saját döntése nyomán kimaradó Gurisatti Gréta a Mandinernek így vezette fel a finálét:

„Nagyon csalóka, hogy a csoportban egyszer már megvertük a görögöket, de mindenki tisztában van azzal, hogy egy vb-döntő teljesen más hangulatú. Ezek a meccsek általában nem egyoldalú, sima mérkőzések, mindent bevetnek ilyenkor a csapatok. Biztosan kőkemény, végletekig kiélezett csata lesz: