Megváltoztathatja-e a közel-keleti konfliktus kimenetelét, hogy több ország is tervezi a Palesztin állam elismerését?

A nemzetközi jogban az államelismerés alapját a Montevideo-i egyezmény feltételei adják, de a gyakorlatban a politikai akarat legalább ilyen súlyú. Palesztina 1988-as kikiáltása óta több hullámban érkeztek elismerések, különösen a kilencvenes évek oslói folyamatát és a 2010–2011-es latin-amerikai diplomáciai offenzívát követően. Az utóbbi időszakban a gázai háború és a konfliktus eszkalációja növelte a nyugati államok hajlandóságát a hivatalos elismerésre.

Izrael következetesen ellenzi a palesztin állam elismerését, de a múlt tapasztalatai szerint a retorziók ritkán vezettek teljes diplomáciai szakításhoz. A nyugati nagyhatalmak elismerése politikailag és diplomáciailag sokkal nagyobb súllyal bírna, mint a már támogató országok döntései, mivel ezek fokoznák a nemzetközi nyomást és precedenst teremthetnének a még kiváró államok számára.

A szeptemberi ENSZ-közgyűlés így kulcsfontosságú pillanat lehet: eldőlhet, hogy a mostani lendület egy összehangolt diplomáciai stratégiává fejlődik-e, amely hosszabb távon is alakíthatja a közel-keleti erőviszonyokat és a béketárgyalások esélyeit.

A teljes elemzés ide kattintva olvasható el.

Nyitókép: faktumprojekt.hu