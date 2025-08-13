Megváltoztathatja-e a közel-keleti konfliktus kimenetelét, hogy több ország is tervezi a Palesztin állam elismerését?

Ausztrália is elismeri a palesztin államot: Anglia, Franciaország és Kanada után
Izrael szerint aki elismeri a palesztin államot, az „jutalmazza a terrorizmust”.
Szeptemberben Ausztrália hivatalosan is elismeri a palesztin államot, ezzel több nyugati ország friss döntéséhez csatlakozva – olvasható a Faktum elemzésében.
Ausztrália szeptemberben hivatalosan is elismeri a palesztin államot, ezzel csatlakozva több nyugati ország – köztük az Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada és Spanyolország – hasonló lépéséhez. A döntést az ENSZ szeptemberi közgyűléséhez időzítették, célja a kétállami megoldás támogatása és a közel-keleti békefolyamat előmozdítása – olvasható a Faktum elemzésében.
A 193 ENSZ-tagállam közül már mintegy 147 ismeri el Palesztinát,
de az USA, Németország, Japán és több nyugati szövetséges továbbra is kivár.
A nemzetközi jogban az államelismerés alapját a Montevideo-i egyezmény feltételei adják, de a gyakorlatban a politikai akarat legalább ilyen súlyú. Palesztina 1988-as kikiáltása óta több hullámban érkeztek elismerések, különösen a kilencvenes évek oslói folyamatát és a 2010–2011-es latin-amerikai diplomáciai offenzívát követően. Az utóbbi időszakban a gázai háború és a konfliktus eszkalációja növelte a nyugati államok hajlandóságát a hivatalos elismerésre.
Izrael következetesen ellenzi a palesztin állam elismerését, de a múlt tapasztalatai szerint a retorziók ritkán vezettek teljes diplomáciai szakításhoz. A nyugati nagyhatalmak elismerése politikailag és diplomáciailag sokkal nagyobb súllyal bírna, mint a már támogató országok döntései, mivel ezek fokoznák a nemzetközi nyomást és precedenst teremthetnének a még kiváró államok számára.
A szeptemberi ENSZ-közgyűlés így kulcsfontosságú pillanat lehet: eldőlhet, hogy a mostani lendület egy összehangolt diplomáciai stratégiává fejlődik-e, amely hosszabb távon is alakíthatja a közel-keleti erőviszonyokat és a béketárgyalások esélyeit.
