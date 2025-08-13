Ft
08. 13.
szerda
elemzés faktum Palesztina

Megváltoztathatja-e a közel-keleti konfliktus kimenetelét, hogy több ország is tervezi a Palesztin állam elismerését?

2025. augusztus 13. 15:18

Szeptemberben Ausztrália hivatalosan is elismeri a palesztin államot, ezzel több nyugati ország friss döntéséhez csatlakozva – olvasható a Faktum elemzésében.

2025. augusztus 13. 15:18
null

Ausztrália szeptemberben hivatalosan is elismeri a palesztin államot, ezzel csatlakozva több nyugati ország – köztük az Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada és Spanyolország – hasonló lépéséhez. A döntést az ENSZ szeptemberi közgyűléséhez időzítették, célja a kétállami megoldás támogatása és a közel-keleti békefolyamat előmozdítása – olvasható a Faktum elemzésében

A 193 ENSZ-tagállam közül már mintegy 147 ismeri el Palesztinát,

de az USA, Németország, Japán és több nyugati szövetséges továbbra is kivár.

A nemzetközi jogban az államelismerés alapját a Montevideo-i egyezmény feltételei adják, de a gyakorlatban a politikai akarat legalább ilyen súlyú. Palesztina 1988-as kikiáltása óta több hullámban érkeztek elismerések, különösen a kilencvenes évek oslói folyamatát és a 2010–2011-es latin-amerikai diplomáciai offenzívát követően. Az utóbbi időszakban a gázai háború és a konfliktus eszkalációja növelte a nyugati államok hajlandóságát a hivatalos elismerésre.

Izrael következetesen ellenzi a palesztin állam elismerését, de a múlt tapasztalatai szerint a retorziók ritkán vezettek teljes diplomáciai szakításhoz. A nyugati nagyhatalmak elismerése politikailag és diplomáciailag sokkal nagyobb súllyal bírna, mint a már támogató országok döntései, mivel ezek fokoznák a nemzetközi nyomást és precedenst teremthetnének a még kiváró államok számára.

A szeptemberi ENSZ-közgyűlés így kulcsfontosságú pillanat lehet: eldőlhet, hogy a mostani lendület egy összehangolt diplomáciai stratégiává fejlődik-e, amely hosszabb távon is alakíthatja a közel-keleti erőviszonyokat és a béketárgyalások esélyeit.

A teljes elemzés ide kattintva olvasható el. 

Nyitókép: faktumprojekt.hu

 

Beszélgető
2025. augusztus 13. 16:26
A zsidókat mennyire fogja érdekelni, hogy el van-e ismerve a palesz, vagy nem? Ha lőni kell, hát lőnek.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. augusztus 13. 16:25
Hol terül el az a Palesztin állam, amit elismernek? Mik annak a határai? Kik annak a vezetői?
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. augusztus 13. 15:57
Nem.
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. augusztus 13. 15:21
Kabaré. Azelőtt ( Arafat ) még ENSz képviselete is volt a palesztin államnak, sőt Budapesten követsége is volt. Mi lett ezekkel?
Válasz erre
2
0
