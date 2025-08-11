Ausztrália is elismeri a palesztin államot: Anglia, Franciaország és Kanada után

A BBC arról ír, hogy Ausztrália bejelentette: már szeptemberben el fogják ismerni a palesztin államot, amivel az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada példáját követik.

A kétállami megoldás az emberiség legjobb reménye arra, hogy megtörje az erőszakos körforgást a Közel-Keleten, és véget vessen a gázai konfliktusnak, szenvedésnek és éhínségnek”

– mondta Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök hétfőn.

Izrael korábban kijelentette, hogy aki elismeri a palesztin államot, az „jutalmazza a terrorizmust”.

Benjámin Netanjahu hevesen ellenzi a kétállami megoldást, azzal érvelve, hogy az összeegyeztethetetlen Izrael biztonságával.

Valójában a világ 147 országa fogadta már el eddig a palesztin állam létét, köztük

Kína, Oroszország, Brazília, Argentína, Mexikó, Spanyolország, Írország, Norvégia, India, Szaúd-Arábia, Egyiptom vagy Dél-Afrika,

írják.