Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ausztrália Franciaország Oroszország Izrael Palesztina

Ausztrália is elismeri a palesztin államot: Anglia, Franciaország és Kanada után

2025. augusztus 11. 06:42

Izrael szerint aki elismeri a palesztin államot, az „jutalmazza a terrorizmust”.

2025. augusztus 11. 06:42
null

A BBC arról ír, hogy Ausztrália bejelentette: már szeptemberben el fogják ismerni a palesztin államot, amivel az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada példáját követik. 

A kétállami megoldás az emberiség legjobb reménye arra, hogy megtörje az erőszakos körforgást a Közel-Keleten, és véget vessen a gázai konfliktusnak, szenvedésnek és éhínségnek” 

– mondta Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök hétfőn.

Izrael korábban kijelentette, hogy aki elismeri a palesztin államot, az „jutalmazza a terrorizmust”. 

Benjámin Netanjahu hevesen ellenzi a kétállami megoldást, azzal érvelve, hogy az összeegyeztethetetlen Izrael biztonságával.

Valójában a világ 147 országa fogadta már el eddig a palesztin állam létét, köztük 

Kína, Oroszország, Brazília, Argentína, Mexikó, Spanyolország, Írország, Norvégia, India, Szaúd-Arábia, Egyiptom vagy Dél-Afrika,

 írják. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Illusztráció. RINGO CHIU / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sersem
2025. augusztus 11. 06:45
Az hol van? A romok alatt, a temető szélén? Pár sátor maradt nekik, éhező emberekkel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!