Ez most az erőgyűjtés nyara – használjuk ki, mert óriási küzdelem következik

Az MCC Feszt zárónapján Orbán Viktor azt mondta, néhány hét pihenés mindenkinek jár, hogy felkészüljünk az előttünk álló év küzdelmeire.

Harcoktól terhes hónapok közelednek a közéletben, amelyekre kipihenten, friss elmével érdemes ráfordulni.

Ráadásul a politikai csatatér az online világban is kiszélesedett, amire a kormány a digitális polgári körökkel készül. A tét nem kicsi: tizenöt évnyi polgári kormányzás folytatása, az önrendelkezés fenntartása, a nemzeti egységben gondolkodó magyar államiság megőrzése.

De még ne szaladjunk előre! A nyár a számvetés, az erőgyűjtés, a töltekezés ideje. Használjuk hát ki, amíg lehet!

Itt van rendelt idő arra, hogy a mindennapi megpróbáltatásokból kiszakadva utazzunk, felfedezzünk, élményeket gyűjtsünk.

A negatív sajtókampány ellenére a Balaton továbbra is az egyik legvonzóbb célpont, ám a vízparton túl épített örökségünk is gazdag lehetőségeket kínál. A Hauszmann-program révén megújuló budai Várnegyed vagy az országszerte újraálmodott kastélyaink bármikor bebarangolhatók.

A nyár végi szellemi és lelki gazdagodáshoz a Mandiner is hozzá kíván járulni a már hagyományos Útravaló lapszámmal, amely idén is lebilincselő témákkal, tájakkal, történetekkel jelentkezik.

Töltődjenek velünk,

tartalmas olvasást kívánunk!

***