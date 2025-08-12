Akkor tisztázzuk: nem „a” fiatalok „mocskosfideszeseznek”, hanem néhány fesztiválozó

Először is: az a fiatal, aki a Szigeten tombolja ki egy héten át a fáradalmait, a legújabb telefonnal a kezében és drága öltözetben, nos, ő semmiképp nem reprezentálja a generációját. Hiába feltűnő, hangos és még bele is ordítja a kamerába a véleményét, ő nem a „magyar fiatal”.

Aztán: az „üvöltözős” koncerteken jól látszik, a publikumnak csupán egy része vesz részt a kendőzetlen politikai véleménynyilvánításban. Kétségtelen, a hatásvadász felvételek azonban így is el tudnak készülni. És ütnek is.

De például a háromnapos, könnyűzenei koncertekkel bőven megpakolt MCC Feszten egyáltalán nem is volt ilyen előadás – vagyis az sem igaz, hogy minden fiatalos fesztiválra jellemző lenne a „mocskosfideszezés”. Sőt.

Tegyük hozzá továbbá az érvényes közhelyet: a fiatalok alapból inkább szemben állnak a mindenkori kormánnyal, a lázadás és az elégedetlenség korosztályos jellemző. Nem életszerű, hogy ennek a generációnak a többsége egy 15 éve kormányzó párt mellé álljon. Még akkor sem, ha egyébként

a kabinet számos speciális támogatási formával „udvarol” nekik – elég csak a 25 év alattiak szja-mentességére, a kedvezményes diák- és munkáshiteles kontrakciókra vagy a legújabb otthonteremtési programra gondolni.

Persze ezekért cserébe senki sem „köteles” a Fideszre szavazni, de az a tétel, miszerint a jobboldal elidegenítené magától a legifjabb generációt, semmiképp sem állja meg a helyét.

A fiatalok totális ellenállása tehát egy hatásos és jól eladható politikai termék, némi valóságalappal, de a teljes képet mégsem mutatja, inkább torzítja. A legtöbb felmérés szerint igaz, hogy az új generáció alapvetően ellenzéki beállítottságú, a „mocskosfideszezés” azonban ettől még csupán egy hangos, jórészt egyébként privilegizált kisebbség eszköze és – ne tévedjünk – szórakozási formája, amit a kormányváltásért dolgozó média erőteljesen megtol a nyilvánosságban. Persze: hiszen „függetlenek”.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás