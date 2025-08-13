Ft
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
koronavírus vakcina Pfizer

Súlyos csapás készül a vakcinagyártónak: betilthatják a Covid-oltást az egyik korosztálynál

2025. augusztus 13. 16:26

Bajban a Pfizer.

2025. augusztus 13. 16:26
null

Az Egyesült Államok egészségügyi hatósága fontolóra vette, hogy visszavonja a Pfizer, 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett koronavírus elleni vakcinájának engedélyét – írta a Bloomberg News a Portfólió szemléje szerint. A döntés előkészítése már folyamatban van, azonban a hivatalos indoklásról és az esetleges időpontról egyelőre nem közöltek részleteket. 

A háttérben az mRNS-alapú vakcinák és technológiák iránti növekvő szabályozói szkepszis állhat.

A múlt héten az amerikai egészségügyi minisztérium bejelentette: a biomedikai kutatásokért felelős részlegén belül leállítják az mRNS-vakcinákhoz kapcsolódó kutatási programokat. Ez 22 projektet érint, összesen mintegy 500 millió dollár értékben. A döntést egy átfogó felülvizsgálat előzte meg, amely a Covid–19 járvány tapasztalatait is figyelembe véve vizsgálta a technológia hatékonyságát és kockázatait.

Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter – aki régóta kritikus az oltásokkal szemben – azzal indokolta a lépést, hogy a légúti vírusok ellen alkalmazott mRNS-vakcinák több kockázattal járnak, mint amennyi előnyt nyújtanak. Szerinte a jelenlegi adatok alapján ezek az oltások nem biztosítanak megfelelő védelmet például a Covid–19 vagy az influenza ellen.

A miniszter álláspontját azonban több szakértő is vitatja. Paul Offit, a philadelphiai Gyermekkórház Vakcina Oktatási Központjának vezetője hangsúlyozta: az mRNS-technológia „nagyon biztonságos”, és kulcsszerepet játszik a súlyos vírusfertőzések megelőzésében. Szerinte a kutatási források megvonása rontaná az ország felkészültségét egy jövőbeni járvány esetén, hiszen az mRNS-vakcinák egyik legnagyobb előnye éppen a gyors fejleszthetőség.

A nyitókép illusztráció (Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP) 

kir2vik
2025. augusztus 13. 18:23
canadian-deplorable 2025. augusztus 13. 17:45 • Szerkesztve Nagyon szomorú az emberiségre nézve, hogy emberek milliárdjait rá lehet venni, hogy marhák módjára álljanak sorba a saját kivégzésükért és még le is ordibálják és meg is fenyegessék azokat, akik utána néznek és gondolkozni merészelnek. A covid ezt eldöntötte egyszer és mindenkorra. Egyszerűen félelmetes, hogy 5 évvel az álpandémia után emberek még mindig "oltakoznak". Ti teljesen meg vagytok húzatva? ------------------------------------------- Bizony, igazad lehet. Meki és Csollány is így gondolta.
logoff-mihaly
2025. augusztus 13. 18:22
Na, megint megy a vox populi féle megszakértése a COVID-nak. Ez, mint tudjuk, igencsak alapos (a fodrász Mancika 4. szertőjének a házmestere mondta). Semmi gáz, ez uaz a nívó mint a zöldikék atomellenessége. Akik azt sem tudják, hogy Csernobilban nem nukleáris robbanás volt. De most a szerelmi bánat és a lúdtalpat leszámítva mindent de mindent lehet az oltásra fogni. N.b. anno Germanisztánba a Sputnik-kal és a SINOPHARM-al nem lehetett beutazni. Ennyit az EU-s polgárok megkülönböztetésének a tilalmáról! "gondolkozni merészelnek" Gondolkodni szabad, ostobaságokkal az embereket félelembe taszítani tilos.
auditorium
2025. augusztus 13. 18:00
Akit érdekel a téma, komoly tudományos szaklapban pl. a Nature-ban olvashat a legújabb fejleményekről.
canadian-deplorable
•••
2025. augusztus 13. 17:45 Szerkesztve
Nagyon szomorú az emberiségre nézve, hogy emberek milliárdjait rá lehet venni, hogy marhák módjára álljanak sorba a saját kivégzésükért és még le is ordibálják és meg is fenyegessék azokat, akik utána néznek és gondolkozni merészelnek. A covid ezt eldöntötte egyszer és mindenkorra. Egyszerűen félelmetes, hogy 5 évvel az álpandémia után emberek még mindig "oltakoznak". Ti teljesen meg vagytok húzatva?
