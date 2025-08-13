Súlyos csapás készül a vakcinagyártónak: betilthatják a Covid-oltást az egyik korosztálynál

Az Egyesült Államok egészségügyi hatósága fontolóra vette, hogy visszavonja a Pfizer, 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett koronavírus elleni vakcinájának engedélyét – írta a Bloomberg News a Portfólió szemléje szerint. A döntés előkészítése már folyamatban van, azonban a hivatalos indoklásról és az esetleges időpontról egyelőre nem közöltek részleteket.

A háttérben az mRNS-alapú vakcinák és technológiák iránti növekvő szabályozói szkepszis állhat.

A múlt héten az amerikai egészségügyi minisztérium bejelentette: a biomedikai kutatásokért felelős részlegén belül leállítják az mRNS-vakcinákhoz kapcsolódó kutatási programokat. Ez 22 projektet érint, összesen mintegy 500 millió dollár értékben. A döntést egy átfogó felülvizsgálat előzte meg, amely a Covid–19 járvány tapasztalatait is figyelembe véve vizsgálta a technológia hatékonyságát és kockázatait.

Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter – aki régóta kritikus az oltásokkal szemben – azzal indokolta a lépést, hogy a légúti vírusok ellen alkalmazott mRNS-vakcinák több kockázattal járnak, mint amennyi előnyt nyújtanak. Szerinte a jelenlegi adatok alapján ezek az oltások nem biztosítanak megfelelő védelmet például a Covid–19 vagy az influenza ellen.

A miniszter álláspontját azonban több szakértő is vitatja. Paul Offit, a philadelphiai Gyermekkórház Vakcina Oktatási Központjának vezetője hangsúlyozta: az mRNS-technológia „nagyon biztonságos”, és kulcsszerepet játszik a súlyos vírusfertőzések megelőzésében. Szerinte a kutatási források megvonása rontaná az ország felkészültségét egy jövőbeni járvány esetén, hiszen az mRNS-vakcinák egyik legnagyobb előnye éppen a gyors fejleszthetőség.