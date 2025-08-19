Ft
08. 19.
kedd
koronavírus tüntetés világjárvány CEU

Soros, covid, választás – tüntetők jelentek meg a Kossuth téren

2025. augusztus 19. 16:27

A megmozdulás egyik szervezője korábban nemcsak a Soros-egyetem érdekében petíciózott, de még a járványvédelmi korlátozások ellen agitált.

2025. augusztus 19. 16:27
null

„A jövőnk a tét! Magyarország nem várhat 2026-ig! A pusztítás csendben, a színfalak mögött elkezdődött: a jövőd felélése, »Utánam a vízözön«” – olvasható egy kedd 15 órára meghirdetett tüntetés Facebook-eseményében.

A szervezők azt írják, 

A kormány, a »prolitikai« elit – mint egy drogdíler, ami már látja, hogy nincs mit veszítenie – el kezdte túladagolni a pénzszórás drogját”.

Emellett azzal riogatnak, hogy „A következő 2 évben a duplájára nőhetnek az árak, ha marad ez az őrület. Ezért további hatósági árakkal fogják pusztítani a piaci versenyt és a munkahelyeket. Még többen lesznek munka nélkül, még további recesszió várható.”

A tüntetés egyik szervezője az az Ecsenyi Áron, aki a Le az Adók 75%-val nevet viselő párt alapítója és elnöke. Ecsenyi annak idején petíciózott a Soros-egyetem, a CEU magyarországi lerakata érdekében, a portál szerkesztőségének teljes cseréjét követően dolgozott rövid ideig az Indexnél, de arról is ismert lehet, hogy pártjával amellett kardoskodott a koronavírus világjárványa alatt, hogy az üzletek a járvány megfékezése érdekében meghozott korlátozások ellenére is nyissanak ki.

Nyitókép: Ecsenyi Áron Facebook-oldala

 

