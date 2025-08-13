Elképesztő hazugságot terjesztenek Orbán Viktorról Németországban

A Süddeutsche Zeitung elemzése szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét egyedül maradt az EU-ban, amikor nem írta alá az Ukrajna melletti szolidaritási nyilatkozatot. A cikk hangsúlyozza, hogy Orbán gyakran hivatkozik Donald Trump amerikai elnökkel való barátságára,

de Trump valójában a magyar kormányfőt egy kis, jelentéktelen ország vezetőjeként kezeli, és inkább az európai nagyhatalmak vezetőit tekinti partnernek.

Ehhez képest valójában maga az amerikai elnök mondta el, hogy a Vlagyimir Putyinnal való találkozója előtt kikérte a magyar kormányfő véleményét, mert nagyon-nagyon okos embernek tartja.