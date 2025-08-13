Ft
08. 13.
szerda
Elképesztő hazugságot terjesztenek Orbán Viktorról Németországban

2025. augusztus 13. 16:05

Miközben a Süddeutsche Zeitung elemzése szerint Donald Trump csak egy jelentéktelen ország vezetőjeként kezeli Orbán Viktort, valójában maga az amerikai elnök árulta el, hogy a Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozó előtt felhívta a magyar kormányfőt, hogy kikérje a véleményét.

2025. augusztus 13. 16:05
null

A Süddeutsche Zeitung elemzése szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét egyedül maradt az EU-ban, amikor nem írta alá az Ukrajna melletti szolidaritási nyilatkozatot. A cikk hangsúlyozza, hogy Orbán gyakran hivatkozik Donald Trump amerikai elnökkel való barátságára,

de Trump valójában a magyar kormányfőt egy kis, jelentéktelen ország vezetőjeként kezeli, és inkább az európai nagyhatalmak vezetőit tekinti partnernek.

Ehhez képest valójában maga az amerikai elnök mondta el, hogy a Vlagyimir Putyinnal való találkozója előtt kikérte a magyar kormányfő véleményét, mert nagyon-nagyon okos embernek tartja.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

templar62
2025. augusztus 13. 16:25
Lűge Presse .
Jose
2025. augusztus 13. 16:23
Bármi, amiben a deutsche szerepel, egy szar. Már alig várom, hogy a kínai autók valamelyike lenyomja a BMW-t. Ez egyébként már nagyon közel van, de lehet, hogy meg is történt. (Az Audit nem említem, mert azt már mások is lenyomták.)
balbako_
2025. augusztus 13. 16:22
Többször beszélt Trump Orbánnal, mint az EU vezetőivel összesen. (A hülyék csapatából elég egyet meghallgatni a többi ugyanazt mondja ettől Orbán tér el méghozzá markánsan annál is inkább mert Orbán okosakat mond. )
orokkuruc-2
2025. augusztus 13. 16:19
De a SüddajcseCeitungot többen olvassák, mint a Mandinert, ugyhogy ez marad a közvélekedés továbbra is :-((
