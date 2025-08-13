Elképesztő hazugságot terjesztenek Orbán Viktorról Németországban

Donald Trump a Fehér Házban közölte, hogy a pénteki tárgyalás előtt kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnököt egy nagyon okos embernek nevezte.
Miközben a Süddeutsche Zeitung elemzése szerint Donald Trump csak egy jelentéktelen ország vezetőjeként kezeli Orbán Viktort, valójában maga az amerikai elnök árulta el, hogy a Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozó előtt felhívta a magyar kormányfőt, hogy kikérje a véleményét.
A Süddeutsche Zeitung elemzése szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét egyedül maradt az EU-ban, amikor nem írta alá az Ukrajna melletti szolidaritási nyilatkozatot. A cikk hangsúlyozza, hogy Orbán gyakran hivatkozik Donald Trump amerikai elnökkel való barátságára,
de Trump valójában a magyar kormányfőt egy kis, jelentéktelen ország vezetőjeként kezeli, és inkább az európai nagyhatalmak vezetőit tekinti partnernek.
Ehhez képest valójában maga az amerikai elnök mondta el, hogy a Vlagyimir Putyinnal való találkozója előtt kikérte a magyar kormányfő véleményét, mert nagyon-nagyon okos embernek tartja.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnököt egy nagyon okos embernek nevezte.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.