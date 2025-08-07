Rettegnek a magyaroktól Brazíliában – idén összejöhet, ami tavaly nem sikerült

Három olyan játékos is helyet kapott a magyar U20-as női vízilabda-válogatottban, akik ezüstérmet szereztek a felnőttek között a szingapúri világbajnokságon.

A hazai szövetség beszámolója szerint Sike József szövetségi kapitány Hajdú Katára, Tiba Pannára és Varró Eszterre is számít a brazíliai korosztályos viadalon.

Ezt a tornát kétdivíziós lebonyolításban rendezik meg. A tavalyi eb-n ezüstérmes magyarok természetesen az erősebb osztályba kerültek, ahol a görögökkel, az amerikaiakkal és az olaszokkal találkoznak. Az első két hely valamelyike biztos negyeddöntőt ér, ugyanakkor a szövetség közleményéből kiderül, hogy ezzel minden bizonnyal az elődöntős szereplés is meglenne, hiszen a másik ágról jóval gyengébb gárda kerülne a nyolcba.

Utánpótlás válogatottunk abszolút esélyesként vág neki a brazíliai tornának, ugyanis a tavalyi, Horvátországban rendezett Európa-bajnokságon remek szerepléssel, veretlenül menetelt a magyar csapat a döntőig, ahol egy nagyon szoros mérkőzésen kapott ki Spanyolországtól.

A magyarok – közép-európai idő szerint – vasárnap éjfélkor az amerikaiak ellen kezdenek, majd az olaszok, végül a görögök következnek.