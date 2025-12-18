Ft
12. 18.
csütörtök
Georgia vízilabda Varga Dénes

Magyartól hangos Georgia: új korszakot emlegetnek

2025. december 18. 18:15

Georgiába igazolt a jelenlegi egyetlen aktív magyar olimpiai bajnok vízilabdázó. Varga Dénes az A-Polo Sport Management csapatában folytatja a pályafutását.

2025. december 18. 18:15


A jelenlegi egyetlen aktív olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, Varga Dénes a grúz (georgiai) bajnokság legutóbbi aranyérmeséhez, az A-Polo Sport Management nevű csapathoz igazolt – írta meg a Total Waterpolóra és a waterpolo360news.com szakportálra hivatkozva a Magyar Nemzet.

A 38 éves játékos a tavalyi, párizsi olimpia után bejelentette, befejezi a pályafutását, ám idén tavasszal a Los Angeles Athletic Club hívására visszatért a medencébe, és bronzérmet szerzett az amerikai csapattal a bajnokságban. Onnan távozva sem hagyta abba, nyáron a ciprusi Apoel Waterpolóhoz igazolt, most pedig a georgiai A-Polóba szerződött, amely – a waterpolo360news.com megfogalmazása szerint – a klub történetének legjelentősebb igazolását hajtotta végre a magyar legenda megszerzésével.

Az A-polo számára ez az igazolás több mint egy hangzatos név megszerzése. Stratégiai üzenet is egyben, amely a nemzeti és nemzetközi színtéren egyaránt növekvő ambíciókat tükrözi, valamint azt a törekvést, hogy a klub a hazai versenyeken túl is komoly tényezővé váljon

– idézi a Magyar Nemzet a külföldi szaklapot.

 

A georgiai bajnokságot sokáig a Dinamo Tbiliszi uralta, de a legutóbbi kiírásban az A-Polo Sport Management lett a bajnok. A csapat még áll a nemzetközi porondon, februárban a Honvéddal is megmérkőzik a Konferenciakupa montpellier-i csoportjában – hívja fel rá a figyelmet a Nemzeti Sport.

Nyitókép: MTI / MTVA / Kovács Tamás

 

panka45
2025. december 18. 18:20
Igaza van. Levezet
