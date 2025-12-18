Magyartól hangos Georgia: új korszakot emlegetnek

A jelenlegi egyetlen aktív olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, Varga Dénes a grúz (georgiai) bajnokság legutóbbi aranyérmeséhez, az A-Polo Sport Management nevű csapathoz igazolt – írta meg a Total Waterpolóra és a waterpolo360news.com szakportálra hivatkozva a Magyar Nemzet.

A 38 éves játékos a tavalyi, párizsi olimpia után bejelentette, befejezi a pályafutását, ám idén tavasszal a Los Angeles Athletic Club hívására visszatért a medencébe, és bronzérmet szerzett az amerikai csapattal a bajnokságban. Onnan távozva sem hagyta abba, nyáron a ciprusi Apoel Waterpolóhoz igazolt, most pedig a georgiai A-Polóba szerződött, amely – a waterpolo360news.com megfogalmazása szerint – a klub történetének legjelentősebb igazolását hajtotta végre a magyar legenda megszerzésével.