„Kicsit el vagyunk kényelmesedve az itthoni meccseinktől” – 2022 óta nem történt ilyen a Fradival

A címvédő és már biztosan nyolcaddöntős Ferencváros a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában 12–12-es döntetlen után ötméteresekkel szenvedett 16–13-as vereséget az olasz AN Bresciától kedd este a Komjádi Uszodában. Nyéki Balázs elsősorban a második negyedben kapott nyolc gólnak tulajdonítja az eredményt.

Nyéki Balázs szerint a Ferencváros játékosai az utóbbi időben elszokhattak a vereségektől (Fotó: fradi.hu)

„Az első negyedben gólt sem kaptunk, aztán a másodikban atomjaira hullott a védekezésünk. A nyolc kapott gól egy egész mérkőzésen is sok, nemhogy egy negyedben” – fogalmazott a szakember a mérkőzés követően az M4 Sportnak, majd kifejtette, hogy bár játékosai később visszakapaszkodtak, de sorsdöntő pillanatban, az utolsó emberelőnynél újra hibáztak. „Ezek intő jelek, hogy egy percig sem szabad kiengedni. Elszoktunk a vereségtől, de ez is a sport része” – tette hozzá.