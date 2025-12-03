Ft
12. 03.
szerda
Vogel Soma Nyéki Balázs Vízilabda Bajnokok Ligája FTC-Telekom Waterpolo vízilabda Manhercz Krisztián Ferencváros

„Kicsit el vagyunk kényelmesedve az itthoni meccseinktől” – 2022 óta nem történt ilyen a Fradival

2025. december 03. 13:30

Nyéki Balázs vezetőedző szerint játékosai elszoktak a vereségtől. A Ferencváros férfi vízilabdacsapata két és fél év után kapott ki pályaválasztóként a Bajnokok Ligájában.

2025. december 03. 13:30
null

A címvédő és már biztosan nyolcaddöntős Ferencváros a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában 12–12-es döntetlen után ötméteresekkel szenvedett 16–13-as vereséget az olasz AN Bresciától kedd este a Komjádi Uszodában. Nyéki Balázs elsősorban a második negyedben kapott nyolc gólnak tulajdonítja az eredményt.

Ferencváros, vízilabda, Bajnokok Ligája, Nyéki Balázs
Nyéki Balázs szerint a Ferencváros játékosai az utóbbi időben elszokhattak a vereségektől (Fotó: fradi.hu)

„Az első negyedben gólt sem kaptunk, aztán a másodikban atomjaira hullott a védekezésünk. A nyolc kapott gól egy egész mérkőzésen is sok, nemhogy egy negyedben” – fogalmazott a szakember a mérkőzés követően az M4 Sportnak, majd kifejtette, hogy bár játékosai később visszakapaszkodtak, de sorsdöntő pillanatban, az utolsó emberelőnynél újra hibáztak. „Ezek intő jelek, hogy egy percig sem szabad kiengedni. Elszoktunk a vereségtől, de ez is a sport része” – tette hozzá.

A Ferencváros 2023. május 23. után kapott ki ismét hazai környezetben a BL-ben – akkor viszont nem a Komjádiban, hanem a margitszigeti Hajós Uszodában szenvedett 12–10-es vereséget a spanyol Sabadelltől –, összességében az elmúlt két és fél évben lejátszott 110 mérkőzésből a keddi volt a harmadik veresége, a háromból kétszer ötméteresekkel maradt alul.

Kicsit el vagyunk kényelmesedve az itthoni meccseinktől. Nagyon jól játszunk, és annyira magabiztosan nyertük a meccseinket, hogy el se hittük, lehet ilyen. Nem hibáztatok senkit, jobb volt az olasz csapat, de figyelni kell és fel kell kötnünk a gatyánkat, ha a final fourba szeretnénk kerülni, mert a következő fél évben csak ilyen meccseink lesznek a BL-ben

– mondta az edző.

A Ferencváros klasszisa szerint megérdemelték a vereséget

Az ötméterespárbajban Vámos Márton és Manhercz Krisztián is hibázott, utóbbi szintén nyilatkozott az M4 Sport stábjának.

„Régen játszottunk ennyire dekoncentráltan, ennyire fegyelmezetlenül. Nem is emlékszem, mikor volt az utóbbi években ennyire rossz periódusunk, mint a második negyedben. A pontatlanságaink ellenére a rendes játékidőben szereztünk tizenkét gólt, amellyel mérkőzést lehet nyerni, de meg is érdemeltük, hogy nem sikerült” – jelentette ki az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó.

Manhercz Krisztián szerint megérdemelték a vereséget a Brescia ellen (Fotó: fradi.hu)

Hasonló csalódottságot fogalmazott meg Vogel Soma.

„Az ilyen kiélezett mérkőzéseken kiütközik, ha a megterhelő év végén valakinél nincs már meg a tökéletes koncentráció. Nem vádolok senkit, csak szomorú vagyok, mert tavasszal a Barcelonetától kaptunk ki idegenben hasonló körülmények között” – nyilatkozott az ugyancsak olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok kapus.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

 

