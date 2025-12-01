Drasztikus lépésre van szükség: Kemény Dénes ezt tanácsolja Arne Slotnak

Például elvinni őket Manchesterbe, az angol vízilabda-központba egy vízilabda-edzésre. Hatvan kilométerre van tőlük, lehet, ott történne valami

– javasolta Arne Slot vezetőedzőnek a 71 éves pólólegenda.

Kemény felidézte az egyik ötkarikás játékokat, amelyen a végső győzelemre esélyes nemzeti csapatunk két váratlan vereséget szedett össze a csoportkörben. Akkor nem látta, milyen szakmai eszközökhöz nyúlhatna, ezért kínjában azt mondta a játékosainak, hogy menjenek le a kikötőbe, legyenek együtt, eresszék ki a fáradt gőz, és addig maradjanak, ameddig csak akarnak, mert másnap nem tart edzést.

Kemény Dénes úgy véli, bár minden szituációban nem lehet egy ilyet meglépni, de egy válságban lévő együttesnél jól sülhet el, ha meglepő, akár a komfortzónájukon kívül eső húzásokkal próbálják meg felrázni a sportolókat.