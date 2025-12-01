Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdarúgás Arne Slot Liverpool vízilabda Kemény Dénes

Drasztikus lépésre van szükség: Kemény Dénes ezt tanácsolja Arne Slotnak

2025. december 01. 15:30

A magyar férfi vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya volt már hasonló helyzetben. Kemény Dénes szerint a Liverpool holland vezetőedzőjének, Arne Slotnak lehet, hogy éppen egy vízilabda-edzésre van szüksége.

2025. december 01. 15:30
null

Még nincs kint a gödörből a Liverpool, de a West Ham felett aratott idegenbeli győzelmével kétségtelenül nagy lépést tett afelé, hogy kikecmeregjen belőle. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője 21 ponttal a nyolcadik helyen áll jelenleg a Premier League tabelláján, hátránya kilenc pont az éllovas Arsenal, és négy a második Manchester Cityvel szemben, míg a Bajnokok Ligája főtábláján a 13. pozícióban szerénykedik. A Spíler TV riportere, Szedmák Zita a csatorna egyik műsorában azt a kérdést járta körbe, hogy milyen edzői húzással lehetne felrázni a hektikus idényt futó Poolt.

Liverpool, Arne Slot, Kemény Dénes, üzenet
Kemény Dénes megüzente a Liverpool mesterének, Arne Slotnak, hogy krízishelyzetekben mit kell tenni / Fotó: Ben Stansall / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Liverpool: egy vízilabda-edzésen bármi megtörténhet

Kemény Dénes, a 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban olimpiai bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya szerint krízishelyzetekben drasztikus lépésre van szükség.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Például elvinni őket Manchesterbe, az angol vízilabda-központba egy vízilabda-edzésre. Hatvan kilométerre van tőlük, lehet, ott történne valami 

– javasolta Arne Slot vezetőedzőnek a 71 éves pólólegenda. 

Kemény felidézte az egyik ötkarikás játékokat, amelyen a végső győzelemre esélyes nemzeti csapatunk két váratlan vereséget szedett össze a csoportkörben. Akkor nem látta, milyen szakmai eszközökhöz nyúlhatna, ezért kínjában azt mondta a játékosainak, hogy menjenek le a kikötőbe, legyenek együtt, eresszék ki a fáradt gőz, és addig maradjanak, ameddig csak akarnak, mert másnap nem tart edzést.

Kemény Dénes úgy véli, bár minden szituációban nem lehet egy ilyet meglépni, de egy válságban lévő együttesnél jól sülhet el, ha meglepő, akár a komfortzónájukon kívül eső húzásokkal próbálják meg felrázni a sportolókat. 

Nyitókép: Ben Stansall / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. december 01. 16:16
Hát ha gondolja, hogy jó, akkor beszéljen vele - gondolom ez megtörténhet, bár az nem biztos, hogy a csapat minden tagja tud úszni! Legfeljebb megtanul!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!