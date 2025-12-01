Drasztikus lépésre van szükség: Kemény Dénes ezt tanácsolja Arne Slotnak

Gyorsan változnak az idők: már nem küldenek el senkit a fenébe Szoboszlai miatt
Illusztris társaságba került a magyar középpályás.
A magyar férfi vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya volt már hasonló helyzetben. Kemény Dénes szerint a Liverpool holland vezetőedzőjének, Arne Slotnak lehet, hogy éppen egy vízilabda-edzésre van szüksége.
Még nincs kint a gödörből a Liverpool, de a West Ham felett aratott idegenbeli győzelmével kétségtelenül nagy lépést tett afelé, hogy kikecmeregjen belőle. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője 21 ponttal a nyolcadik helyen áll jelenleg a Premier League tabelláján, hátránya kilenc pont az éllovas Arsenal, és négy a második Manchester Cityvel szemben, míg a Bajnokok Ligája főtábláján a 13. pozícióban szerénykedik. A Spíler TV riportere, Szedmák Zita a csatorna egyik műsorában azt a kérdést járta körbe, hogy milyen edzői húzással lehetne felrázni a hektikus idényt futó Poolt.
Kemény Dénes, a 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban olimpiai bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya szerint krízishelyzetekben drasztikus lépésre van szükség.
Például elvinni őket Manchesterbe, az angol vízilabda-központba egy vízilabda-edzésre. Hatvan kilométerre van tőlük, lehet, ott történne valami
– javasolta Arne Slot vezetőedzőnek a 71 éves pólólegenda.
Kemény felidézte az egyik ötkarikás játékokat, amelyen a végső győzelemre esélyes nemzeti csapatunk két váratlan vereséget szedett össze a csoportkörben. Akkor nem látta, milyen szakmai eszközökhöz nyúlhatna, ezért kínjában azt mondta a játékosainak, hogy menjenek le a kikötőbe, legyenek együtt, eresszék ki a fáradt gőz, és addig maradjanak, ameddig csak akarnak, mert másnap nem tart edzést.
Kemény Dénes úgy véli, bár minden szituációban nem lehet egy ilyet meglépni, de egy válságban lévő együttesnél jól sülhet el, ha meglepő, akár a komfortzónájukon kívül eső húzásokkal próbálják meg felrázni a sportolókat.
