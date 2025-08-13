Egyre rosszabb a helyzet: a németeknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk

Besokallt a német kancellár a két éve tartó recessziótól: előállt egy gigatervvel
Újabb nagyívű terveket vázolt fel Friedrich Merz.
Hiába lassul az infláció, egyes termékek és szolgáltatások ára továbbra is az egekben jár.
Júliusban a fogyasztói árak Németországban éves összevetésben 2 százalékkal emelkedtek, ugyanannyival, mint júniusban, így a drágulás üteme stabilizálódni látszik – adta hírül a Focus Online.
Az inflációs ráta az év eleje óta stabil, és ismét két egymást követő hónapban változatlan maradt”
– nyilatkozta a lapnak Ruth Brand, a Szövetségi Statisztikai Hivatal elnöke. A közgazdászok szerint a közelmúlt inflációs hulláma, amely csúcspontján majdnem 9 százalékon állt, lezárultnak tekinthető.
Az úgynevezett maginfláció – az élelmiszerek és energia nélkül számított mutató – 2,7 százalékon stagnált. Az energiaárak 3,4 százalékkal csökkentek,
ugyanakkor a mindennapi bevásárlásnál a fogyasztók még mindig kénytelenek mélyebben a zsebükbe nyúlni.
A szolgáltatások ára is még mindig az átlag felett mozog:
az előző évhez képest 3,1 százalékkal emelkedett, bár ez a januári 4 százalékhoz képest így is csökkenést jelent.
A német közgazdászok 2025 egészére 2 százalék körüli inflációt várnak, ami megfelel az Európai Központi Bank (EKB) stabil árakról szóló célkitűzéseinek.
A cikk emlékeztet, hogy a korábbi években a helyzet jóval súlyosabb volt:
2022-ben 6,9, 2023-ban pedig 5,9 százalék volt az infláció, főként az ukrajnai háború nyomán megugró energia- és élelmiszerárak miatt.
Az EKB a 2022. júliusi nulláról 2023 szeptemberére 4,5 százalékra emelte az alapkamatot, majd 2024 júniusától ismét csökkenteni kezdte azt.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb nagyívű terveket vázolt fel Friedrich Merz.
***
Fotó: AFP/Ralf Hirschberger