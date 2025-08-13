Ft
Egyre rosszabb a helyzet: a németeknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk

2025. augusztus 13. 16:15

Hiába lassul az infláció, egyes termékek és szolgáltatások ára továbbra is az egekben jár.

2025. augusztus 13. 16:15
null

Júliusban a fogyasztói árak Németországban éves összevetésben 2 százalékkal emelkedtek, ugyanannyival, mint júniusban, így a drágulás üteme stabilizálódni látszik – adta hírül a Focus Online.

Az inflációs ráta az év eleje óta stabil, és ismét két egymást követő hónapban változatlan maradt”

– nyilatkozta a lapnak Ruth Brand, a Szövetségi Statisztikai Hivatal elnöke. A közgazdászok szerint a közelmúlt inflációs hulláma, amely csúcspontján majdnem 9 százalékon állt, lezárultnak tekinthető.

Az úgynevezett maginfláció – az élelmiszerek és energia nélkül számított mutató – 2,7 százalékon stagnált. Az energiaárak 3,4 százalékkal csökkentek,

ugyanakkor a mindennapi bevásárlásnál a fogyasztók még mindig kénytelenek mélyebben a zsebükbe nyúlni.

Jelentősebb éves áremelkedések az élelmiszereknél:

  • Gyümölcs: +7,6%
  • Cukor és édességek: +5,6%
  • Tejtermékek és tojás: +4,1%
  • Csokoládé: +18,6% (ez az élelmiszeri cikk produkálta a legkiugróbb drágulást)

Árcsökkenések:

  • Zöldségek: -3,2%
  • Burgonya: -16,1%
  • Üzemanyagok: -4,5%
  • Fűtőolaj: -5,0%,
  • fa pellet: -5,3%
  • Villamos energia: -2,0%

A szolgáltatások ára is még mindig az átlag felett mozog:

az előző évhez képest 3,1 százalékkal emelkedett, bár ez a januári 4 százalékhoz képest így is csökkenést jelent.

A német közgazdászok 2025 egészére 2 százalék körüli inflációt várnak, ami megfelel az Európai Központi Bank (EKB) stabil árakról szóló célkitűzéseinek.

A cikk emlékeztet, hogy a korábbi években a helyzet jóval súlyosabb volt:

2022-ben 6,9, 2023-ban pedig 5,9 százalék volt az infláció, főként az ukrajnai háború nyomán megugró energia- és élelmiszerárak miatt.

Az EKB a 2022. júliusi nulláról 2023 szeptemberére 4,5 százalékra emelte az alapkamatot, majd 2024 júniusától ismét csökkenteni kezdte azt.

