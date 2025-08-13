Fontos határidő közeleg a SZÉP-kártyásoknak – ne hagyjuk elúszni a pénzünk

A SZÉP-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus fontos eszközének számít. Ugyanakkor közeleg egy fontos határidő, amit érdemes betartani, ha nem akarjuk, hogy a kártyán „parkoló összegek” elvesszenek – írta a Világgazdaság.

A lap idézte Fata Lászlót, a Cafeteria Trend juttatási szakértőjét is, aki elmondta, hogy a Széchenyi Pihenő Kártyán a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig a fel nem használt egyenleg terhére 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a szolgáltató.

Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és 2024. szeptember 20. között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni.

Fontos, hogy a díj nem számítható fel azon pénzeszközre, amely után e rendelet szerinti díjat már számoltak fel. Míg a munkavállalóknak érdemes ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e ilyen régebbi egyenlegekkel, addig a munkáltatóknak is érdemes figyelembe venni ezt az új szabályt – hangsúlyozta a szakértő.

Ha ugyanis a munkáltató 2025. szeptember 20. előtti napokban utalja a munkavállalók SZÉP-kártya-juttatásait, azt a fenti szabályok szerint 2026. szeptember 20-ig lehet költségek levonása nélkül felhasználni. Ha ez a feltöltés pár napot csúszik, akkor akár fél évvel is hosszabbodhat díjmentes felhasználás ideje.

2025. szeptember 20. utáni napokban feltöltött SZÉP-kártya-juttatásokat a jelenleg érvényes szabályok szerint 2027. március 20-ig költhetik a kártyabirtokosok költségek levonása nélkül – hozta példaként Fata László.

Még mindig sokan fizetnek SZÉP-kártyával

A Világgazdaság ismertette a SZÉP-kártyára vonatkozó legfrissebb adatokat is, melyekből kiderült, hogy

2025 júniusában a SZÉP-kártya-feltöltések összértéke 44,4 milliárd forintot tett ki, ami az előző év ugyanezen időszakánál 26,7 százalékkal volt magasabb.

A kártyabirtokosok pedig összesen mintegy 44,2 milliárd forintot fizettek SZÉP-kártyáikkal, ami közel 14 százalékos növekedés 2024 júniusához képest.

Az összeállításban arra is kitértek, hogy az év hatodik hónapjában az elfogadóhelyek száma megközelítette a 158 ezret, számuk 7,5 százalékkal nőtt 2024-hez képest.

Emlékeztettek arra is, hogy júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a SZÉP-kártyákról származó bevételük 1,6 százalékkal nőtt.

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki.

A SZÉP-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest jelentős mértékben, 12,3 százalékkal nőttek: a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig kártyáikról.

Június végén a SZÉP-kártyákon 142 milliárd forint állt rendelkezésre, a 2024. június végi 127 milliárd forinttal szemben – írta a gazdasági lap.

