Nagy bejelentést tett az osztrák belügyminiszter: sikerült megoldani a drámai helyzetet Magyarországgal

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint a Róka Művelet folytatódik az osztrák-magyar határon, jelentősen csökkent az illegális migránsok és embercsempészek elfogásainak száma – írja a Kurier.

Karner hangsúlyozta, hogy

a 2022-es drámai helyzethez képest ma már sikerült trendfordulót elérni; például az elmúlt héten mindössze 74 migránst fogtak el, szemben a három évvel ezelőtti 2567-tel.

Célja az illegális migráció további visszaszorítása, és az embercsempészet felszámolása.