Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Róka Művelet Magyarország embercsempész illegális migráció Ausztria Gerhard Karner belügyminiszter

Nagy bejelentést tett az osztrák belügyminiszter: sikerült megoldani a drámai helyzetet Magyarországgal

2025. augusztus 13. 15:08

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint a Róka Művelet folytatódik az osztrák-magyar határon: az elmúlt héten mindössze 74 migránst fogtak el, szemben a három évvel ezelőtti 2567-tel.

2025. augusztus 13. 15:08
null

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint a Róka Művelet folytatódik az osztrák-magyar határon, jelentősen csökkent az illegális migránsok és embercsempészek elfogásainak száma – írja a Kurier.

Karner hangsúlyozta, hogy

a 2022-es drámai helyzethez képest ma már sikerült trendfordulót elérni; például az elmúlt héten mindössze 74 migránst fogtak el, szemben a három évvel ezelőtti 2567-tel.

Célja az illegális migráció további visszaszorítása, és az embercsempészet felszámolása.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Erwin Scheriau

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
letsgobrandon-2
•••
2025. augusztus 13. 16:20 Szerkesztve
naponta kéne legalább ennyit hazatolonconi a putrijába bárhol is van
Válasz erre
0
0
kir2vik
2025. augusztus 13. 16:15
És hogyan áll a magyar határkerítés kérdéséhez?
Válasz erre
1
0
XTRO
2025. augusztus 13. 16:15
Azért ne legyen nagyon büszke , ez a mi érdemünk. Szárnyas kapu, igaz labanc…??!!
Válasz erre
2
0
lendvaiildiko
2025. augusztus 13. 16:07
szemét xenofóbok. Majd ti a nagy német testvérrel megoldjátok, Ír safft dasz....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!