Nagy bejelentést tett az osztrák belügyminiszter: sikerült megoldani a drámai helyzetet Magyarországgal

Rájöttek Ausztriában, hogy állítsák meg a migrációt: büszkén számolt be az eredményekről a belügyminiszter
„Ausztria szigorúbbá vált, és Európának is szigorúbbá kell válnia ezen a területen” – mondta Gerhard Karner.
Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint a Róka Művelet folytatódik az osztrák-magyar határon: az elmúlt héten mindössze 74 migránst fogtak el, szemben a három évvel ezelőtti 2567-tel.
Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint a Róka Művelet folytatódik az osztrák-magyar határon, jelentősen csökkent az illegális migránsok és embercsempészek elfogásainak száma – írja a Kurier.
Karner hangsúlyozta, hogy
a 2022-es drámai helyzethez képest ma már sikerült trendfordulót elérni; például az elmúlt héten mindössze 74 migránst fogtak el, szemben a három évvel ezelőtti 2567-tel.
Célja az illegális migráció további visszaszorítása, és az embercsempészet felszámolása.
