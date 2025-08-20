Ft
08. 20.
szerda
E-roller: szigorú szabályokkal csökkentenék a balesetek számát

2025. augusztus 20. 06:57

Az új szabályozások 2026-tól lépnének érvénybe.

2025. augusztus 20. 06:57
A rolleres közlekedés szabályozására vonatkozó tervezetet benyújtották, várhatóan 2026-ban fogadják majd azt el – számolt be Csörgő László a HírTV riportjában.

„A szigorításokat a rolleresek szabályokat nem követő gyakran ön- és közveszélyes közlekedése indokolja” – részletezte a vezetéstechnikai tréner.

A tervezet kimondja, hogy minden rolleres számára tilos lesz az utas szállítása.

Ezen felül a javaslat két kategóriába sorolná a rollerrel közlekedőket: kis és nagy rolleresek. 

A kis rollerek kategóriájába  a maximum 25 km/h-t elérni tudó járművek tartoznak. 

De a szabályozások ezen kategóriájába esnek a bérrollerek is.

Ezen rollerek esetében a járműveket csak a már legalább 12. életévüket betöltött személyek vezethetnék.

Nagy rollernek számítanak a már 45 km/h-t elérni tudó kétkerekűek és azok vezetéséhez a sofőrnek legalább 14 évesnek kell lennie. 

A kategória szabályozásai megegyeznének a segédmotoros kerékpáréval.

A nagy rollernek tilos lenne a járdán közlekednie, valamint a járműre kötelező lenne biztosítást kötni és rendszámot tenni. Ezen felül a nagy rollerrel közlekedőknek bukósisakot is kötelező lenne viselni.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

***

 

