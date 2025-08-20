E-roller: szigorú szabályokkal csökkentenék a balesetek számát

A tervezet kimondja, hogy minden rolleres számára tilos lesz az utas szállítása.

Ezen felül a javaslat két kategóriába sorolná a rollerrel közlekedőket: kis és nagy rolleresek.

A kis rollerek kategóriájába a maximum 25 km/h-t elérni tudó járművek tartoznak.

De a szabályozások ezen kategóriájába esnek a bérrollerek is.

Ezen rollerek esetében a járműveket csak a már legalább 12. életévüket betöltött személyek vezethetnék.

Nagy rollernek számítanak a már 45 km/h-t elérni tudó kétkerekűek és azok vezetéséhez a sofőrnek legalább 14 évesnek kell lennie.

A kategória szabályozásai megegyeznének a segédmotoros kerékpáréval.

A nagy rollernek tilos lenne a járdán közlekednie, valamint a járműre kötelező lenne biztosítást kötni és rendszámot tenni. Ezen felül a nagy rollerrel közlekedőknek bukósisakot is kötelező lenne viselni.

