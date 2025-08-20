E-roller: szigorú szabályokkal csökkentenék a balesetek számát

Ettől a látványtól még a rendőrök álla is leesett: 18-an utaztak egy Skoda Feliciában (FOTÓ)
A járművet egy jogosítvánnyal nem rendelkező férfi vezette.
Az új szabályozások 2026-tól lépnének érvénybe.
A rolleres közlekedés szabályozására vonatkozó tervezetet benyújtották, várhatóan 2026-ban fogadják majd azt el – számolt be Csörgő László a HírTV riportjában.
„A szigorításokat a rolleresek szabályokat nem követő gyakran ön- és közveszélyes közlekedése indokolja” – részletezte a vezetéstechnikai tréner.
Ezt is ajánljuk a témában
A járművet egy jogosítvánnyal nem rendelkező férfi vezette.
A tervezet kimondja, hogy minden rolleres számára tilos lesz az utas szállítása.
Ezen felül a javaslat két kategóriába sorolná a rollerrel közlekedőket: kis és nagy rolleresek.
A kis rollerek kategóriájába a maximum 25 km/h-t elérni tudó járművek tartoznak.
De a szabályozások ezen kategóriájába esnek a bérrollerek is.
Ezen rollerek esetében a járműveket csak a már legalább 12. életévüket betöltött személyek vezethetnék.
Nagy rollernek számítanak a már 45 km/h-t elérni tudó kétkerekűek és azok vezetéséhez a sofőrnek legalább 14 évesnek kell lennie.
A kategória szabályozásai megegyeznének a segédmotoros kerékpáréval.
A nagy rollernek tilos lenne a járdán közlekednie, valamint a járműre kötelező lenne biztosítást kötni és rendszámot tenni. Ezen felül a nagy rollerrel közlekedőknek bukósisakot is kötelező lenne viselni.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP
***