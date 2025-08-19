Ettől a látványtól még a rendőrök álla is leesett: 18-an utaztak egy Skoda Feliciában (FOTÓ)

Megdöbbentő esettel szembesültek a rendőrök a kelet-szlovákiai Pavlovce nad Uhom község határában:

egy Skoda Feliciát állítottak meg, amelyben összesen tizennyolc ember utazott

– számolt be róla a Parameter.sk.

A járművet egy jogosítvánnyal nem rendelkező férfi vezette,

rajta kívül pedig további tizenhét személy zsúfolódott be az autóba, amelyet a gyártó legfeljebb öt utas szállítására tervezett. A rendőrség kiemelte: az ilyen módon történő közlekedés rendkívüli kockázattal jár mind az utasok, mind a forgalom többi résztvevője számára, mivel egy esetleges baleset könnyen súlyos, akár halálos következményekhez vezethet.