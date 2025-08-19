Ft
Skoda Felicia rendőr jogosítvány

Ettől a látványtól még a rendőrök álla is leesett: 18-an utaztak egy Skoda Feliciában (FOTÓ)

2025. augusztus 19. 18:39

A járművet egy jogosítvánnyal nem rendelkező férfi vezette.

2025. augusztus 19. 18:39
null

Megdöbbentő esettel szembesültek a rendőrök a kelet-szlovákiai Pavlovce nad Uhom község határában: 

egy Skoda Feliciát állítottak meg, amelyben összesen tizennyolc ember utazott

– számolt be róla a Parameter.sk

A járművet egy jogosítvánnyal nem rendelkező férfi vezette,

rajta kívül pedig további tizenhét személy zsúfolódott be az autóba, amelyet a gyártó legfeljebb öt utas szállítására tervezett. A rendőrség kiemelte: az ilyen módon történő közlekedés rendkívüli kockázattal jár mind az utasok, mind a forgalom többi résztvevője számára, mivel egy esetleges baleset könnyen súlyos, akár halálos következményekhez vezethet.

Nyitókép: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

counter-revolution
•••
2025. augusztus 19. 18:59 Szerkesztve
"kelet-szlovákiai Pavlovce nad Uhom község" Anyátokat, Mandi. "Ettől a látványtól még a rendőrök álla is leesett" A szagtól meg elkezdtek okádni.
Mich99
2025. augusztus 19. 18:56
Milyen jó hogy elhallgatták a falu magyar nevét (Pálóc) és hogy a népes család valószínűleg magyarul beszélő cigányok....
counter-revolution
2025. augusztus 19. 18:55
Tetves dögevő cigányok.
hernadvolgyi-2
2025. augusztus 19. 18:45
Sok "jó" ember kis helyen is elfér. Csak a "kicsalád" volt, hagytak volna otthon valakit?
