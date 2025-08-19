Ettől a látványtól még a rendőrök álla is leesett: 18-an utaztak egy Skoda Feliciában (FOTÓ)

Bezzegszlovákia: a kétharmad szűkölködik
Az egyik friss felmérés szerint Szlovákiában a munkavállalók 67 százaléka nehezen jön ki a fizetéséből. De nem ez az egy gond.
A járművet egy jogosítvánnyal nem rendelkező férfi vezette.
Megdöbbentő esettel szembesültek a rendőrök a kelet-szlovákiai Pavlovce nad Uhom község határában:
egy Skoda Feliciát állítottak meg, amelyben összesen tizennyolc ember utazott
– számolt be róla a Parameter.sk.
A járművet egy jogosítvánnyal nem rendelkező férfi vezette,
rajta kívül pedig további tizenhét személy zsúfolódott be az autóba, amelyet a gyártó legfeljebb öt utas szállítására tervezett. A rendőrség kiemelte: az ilyen módon történő közlekedés rendkívüli kockázattal jár mind az utasok, mind a forgalom többi résztvevője számára, mivel egy esetleges baleset könnyen súlyos, akár halálos következményekhez vezethet.
Nyitókép: Facebook/Polícia Slovenskej republiky