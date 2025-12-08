Ft
Tízezrek mehetnek tönkre Magyar Péterék brutális tervei miatt! (VIDEÓ)

2025. december 08. 09:23

A brutális tiszás megszorítócsomagban szereplő javaslatok szerint a kisvállalati adó, azaz a KIVA is kiüresedne. A KIVA-s cégek – amelyek jellemzően kis szolgáltató vállalkozások – hirtelen emelkedő bérköltségekkel, elbocsátásokkal és kényszerű áremelésekkel szembesülnének Magyar Péterék tervei szerint.

2025. december 08. 09:23
Kovács András
Kovács András

November végén az Index hozta nyilvánosságra a Tisza Párthoz köthető, több száz oldalas gazdasági konvergenciaprogramot. A Magyar Péterékhez köthető brutális megszorítócsomag kiszivárgása komoly hullámokat vetett a szakmai és a politikai térben egyaránt. A Tisza-csomagként emlegetett adó- és gazdaságpolitikai terv – amelyet a Mandiner sorozatban mutat be – részeként felmerült, hogy a jelenlegi, kedvezményes és egyszerűsített kisvállalati adózási formákat — így a KIVA-t is — megszüntetnék, és új, minden vállalkozásra kötelező, kedvezmények nélküli adórendszert vezetnének be. 

Magyar
Itt a bizonyíték: Magyar Péter pártja megszüntetné a KIVA-t

Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt céloz meg jelentős adóemelésekkel, új adónemekkel és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.

Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.

 

Részletek a megszorítócsomagből

Miről is szól a KIVA?

A KIVA jelenleg egy viszonylag kedvező, egyszerűsített adónem, amellyel a vállalkozások mentesülnek több közteher (szociális hozzájárulás, társasági adó) alól. Az adó mértéke 2025-ben 10 százalék, az adóalap pedig a személyi jellegű kifizetések, tőke- és osztalékműveletek, valamint egyéb tételek kombinációja. Ugyanakkor az elmúlt időszakban a KIVA szabályai is módosultak: bővült a belépés lehetősége és lazultak a feltételek. Például a korábbi 50 fős alkalmazotti plafon 100 főre, a 3 milliárd forintos árbevételi/mérlegfőösszeg-határ pedig 6 milliárd forintra emelkedett. Azaz amíg a kormány 2025-ös adócsomagja a KIVA-t inkább bővítette, a Tisza-csomag javaslata szerint ez a bővítés elveszhet, és a KIVA megszűnhet vagy elveszíti eddigi kedvezményeit. 

Részletek a megszorítócsomagból

Magyar Péter tervei: Csőd és visszaesés

A KIVA megszűnésével a cégek visszakerülnének a „standard” adózás alá (társasági adó, munkáltatói járulék, egyéb közterhek), ami jellemzően magasabb közteherrel jár. Ez különösen érzékenyen érintené azokat a vállalkozásokat, ahol nagy a bértömeg, mert a KIVA alatt épp a bérkiadás volt viszonylag kedvezően adóztatva. Több tízezer — ha nem százezer — vállalkozás szembesülhetne hirtelen jelentősen magasabb adó- és járulékterhekkel. 

Sok kis- és közepes vállalkozás számára a KIVA előnye az volt, hogy egyszerűbb, kiszámíthatóbb és alacsonyabb terhekkel számolhattak — így bátrabban tudtak bért fizetni, alkalmazottakat tartani, esetleg bővíteni. 

  • A kedvezmények eltűnése könnyen vezethet elbocsátásokhoz, vagy a bérköltségek minimalizálásához. 
  • Ez pedig tömeges munkahely-vesztést okozhat, különösen a szolgáltató-, kisipari vagy kereskedelmi szektorban. 

Összességében a kisvállalkozói szektor súlyos visszaesés elé nézhet, ami a munkaerőpiacon és a gazdaság egészében is éreztetheti hatását: kevesebb verseny, kevesebb szolgáltatás, kisebb beruházások.

A KIVA mellett az adminisztráció viszonylag egyszerű volt. Ha visszatér a „klasszikus” adó- és járulékrendszer, az újra növelné az adminisztratív terheket (könyvelés, adóbevallás, járulékszámítás, járulékfizetés ), ami különösen megterhelő lehet a mikro- és kisvállalkozásoknak.

Az alábbi táblázatban láthatják, milyen hatást gyakorolna a cégekre a KIVA megszüntetése:

VállalkozástípusEnyheKözepesSúlyos
MikrovállalkozásTúlél, de csökken a jövedelemTömeges megszűnés30–50 százalék eltűnhet
KisvállalkozásÁtállás, árnövelésElbocsátások, veszteségSúlyos leépítések
KözépvállalkozásLassulásProfitcsökkenés, leépítésTermelés külföldre vitele

Nyitókép: Képernyőfotó

