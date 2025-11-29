Orosz béketerv került Törökország kezébe – indulhatnak a valódi tárgyalások?

A török külügyminiszter közölte, hogy Moszkva álláspontját a legmagasabb szintű hírszerzési csatornán keresztül juttatták el hozzájuk.

„Szergej Nariskin úr tegnap Ankarában járt. Átadták nekünk az orosz fél elképzelését a megállapodásról” – mondta Fidan, hozzátéve, hogy korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett.

A jelzés mindkét fél felé egyértelmű: Törökország továbbra is aktív közvetítőként kíván fellépni.

Fidan szerint a háború mielőbbi lezárása immár „humanitárius és stratégiai imperatívum”, amelyhez Ankara Isztambult ajánlja fel tárgyalási helyszínként – ahogy azt Recep Tayyip Erdoğan török elnök korábban többször is kezdeményezte.

Bár a felek álláspontjai továbbra is távol állnak egymástól, Törökország abban bízik, hogy a most átadott orosz javaslat új lendületet adhat az érdemi diplomáciai folyamatoknak.