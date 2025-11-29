Ft
háború Hakan Fidan Moszkva külügyminiszter Törökország javaslat Ankara

Orosz béketerv került Törökország kezébe – indulhatnak a valódi tárgyalások?

2025. november 29. 10:54

Oroszország a legmagasabb hírszerzési csatornán keresztül adta át Törökországnak a saját békekoncepcióját – Ankara pedig máris kész helyszínt biztosítani a tárgyalásokhoz.

2025. november 29. 10:54
null

Oroszország hivatalosan is átadta Törökországnak az ukrajnai békemegállapodásról szóló elképzeléseit – jelentette be Hakan Fidan török külügyminiszter Berlinben. 

A tárcavezető szerint Ankara folyamatos kapcsolatban áll mind Moszkvával, mind Kijevvel, és készséggel vállalja, hogy platformot biztosítson a közvetlen tárgyalásokhoz. 

Fidan már novemberben is arról beszélt: szerinte elkerülhetetlen, hogy a felek előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz üljenek.

A török külügyminiszter közölte, hogy Moszkva álláspontját a legmagasabb szintű hírszerzési csatornán keresztül juttatták el hozzájuk. 

„Szergej Nariskin úr tegnap Ankarában járt. Átadták nekünk az orosz fél elképzelését a megállapodásról” – mondta Fidan, hozzátéve, hogy korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett. 

A jelzés mindkét fél felé egyértelmű: Törökország továbbra is aktív közvetítőként kíván fellépni.

Fidan szerint a háború mielőbbi lezárása immár „humanitárius és stratégiai imperatívum”, amelyhez Ankara Isztambult ajánlja fel tárgyalási helyszínként – ahogy azt Recep Tayyip Erdoğan török elnök korábban többször is kezdeményezte. 

Bár a felek álláspontjai továbbra is távol állnak egymástól, Törökország abban bízik, hogy a most átadott orosz javaslat új lendületet adhat az érdemi diplomáciai folyamatoknak.

Nyitókép: Eric Broncard / AFP

