Orosz béketerv került Törökország kezébe – indulhatnak a valódi tárgyalások?

Fordult a kocka: kiderült, hol dőlhet el a háború sorsa
Erdogan ismét felajánlotta, hogy náluk tartsák az orosz–ukrán béketárgyalásokat.
Oroszország a legmagasabb hírszerzési csatornán keresztül adta át Törökországnak a saját békekoncepcióját – Ankara pedig máris kész helyszínt biztosítani a tárgyalásokhoz.
Oroszország hivatalosan is átadta Törökországnak az ukrajnai békemegállapodásról szóló elképzeléseit – jelentette be Hakan Fidan török külügyminiszter Berlinben.
A tárcavezető szerint Ankara folyamatos kapcsolatban áll mind Moszkvával, mind Kijevvel, és készséggel vállalja, hogy platformot biztosítson a közvetlen tárgyalásokhoz.
Fidan már novemberben is arról beszélt: szerinte elkerülhetetlen, hogy a felek előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz üljenek.
A török külügyminiszter közölte, hogy Moszkva álláspontját a legmagasabb szintű hírszerzési csatornán keresztül juttatták el hozzájuk.
„Szergej Nariskin úr tegnap Ankarában járt. Átadták nekünk az orosz fél elképzelését a megállapodásról” – mondta Fidan, hozzátéve, hogy korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett.
A jelzés mindkét fél felé egyértelmű: Törökország továbbra is aktív közvetítőként kíván fellépni.
Fidan szerint a háború mielőbbi lezárása immár „humanitárius és stratégiai imperatívum”, amelyhez Ankara Isztambult ajánlja fel tárgyalási helyszínként – ahogy azt Recep Tayyip Erdoğan török elnök korábban többször is kezdeményezte.
Bár a felek álláspontjai továbbra is távol állnak egymástól, Törökország abban bízik, hogy a most átadott orosz javaslat új lendületet adhat az érdemi diplomáciai folyamatoknak.
Nyitókép: Eric Broncard / AFP