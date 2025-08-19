Duna fölött szikrázó égi csoda jön: az idei augusztus 20-i tűzijáték minden eddigit felülír majd

Most minden kiderül: ilyen lesz idén az augusztus 20-i tűzijáték
Rekordszámú látogatóra számítanak idén is a szervezők.
Fény, zene, történelem – rekordszámú látogatót várnak a szervezők az idén is a feledhetetlen élményt ígérő Szent István-napi ünnepségekre. Ráadásul a tűzijátékhoz várhatóan az időjárás is kegyes lesz.
Idén is rekordszámú érdeklődőt várnak a magyar fővárosba az augusztus 20-ai tűzijáték és a Szent István-napi ünnepi programok szervezői. A Mandiner összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat a 2025-ös ünnepi rendezvényről.
Augusztus 20-án formabontó látvánnyal jelentkezik a „Tűz és fények játéka” Magyarország születésnapján. A szervezők a Mandiner kérdésére korábban elárulták, a nemzeti védjeggyé vált, minden korábbinál nagyobb tűzijáték-show 5 kilométer hosszú Duna-menti szakaszon, a Margit-szigettől a Petőfi hídig kápráztathatja majd el a látogatókat.
A Szent István Nap rendezvénysorozat idén sem csak az augusztus 20-át jelenti, már napokkal korábban, augusztus 16 óta várja Budapest és más nagyvárosok változatos programkínálatukkal az ünnepi műsorok iránt érdeklődőket. A legfőbb látványosság ugyanakkor a szerdai tűzijáték lesz, amely este 9 órakor kezdődik. A tűzijáték részleteiről korábban a Mandiner már beszámolt, a negyvenötezernél is több pirotechnikai effekt koreografált robbanása hozza majd létre a páratlan hatást:
A tavaly megkezdett „Az öreg pásztor meséje” elnevezésű koncepció folytatódik – a mese ezúttal a Szent István király megkoronázásától az uralkodó szentté avatásáig tartó eseményeket eleveníti fel. Felbukkan benne Gizella királyné, az áruló Orseoló Péter, és a lovagkirály, Szent László legendás alakja is. A füstszünetekben elhangzó, elbeszélő narrációt drámai nagyzenekari feldolgozások egészítik ki, megszokott módon a magyar zenetörténet közismert dallamaival, klasszikus zenészekkel és népi szólistákkal, de az egyik különleges tételben közreműködik napjaink egyik legnépszerűbb zenekara, a Bagossy Brothers Company művészei is.
A Szent István napi légi parádén a Honvédség minden olyan repülő eszközt felvonultat majd, amely jelenleg a kötelékükben megtalálható. A részletes programokról ITT lehet bővebben tájékozódni.
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen 29-35 Celsius-fok várható. Az időjárás a nemzeti ünnep utáni napon, azaz csütörtökön romlik el, erős szél mellett befelhősödik az ég, többfelé várható zápor, zivatar, miközben a hőmérséklet is visszaesik. A hét végére ismét felszakadozik a felhőzet, és visszatér a napos idő, 30 fok alatti csúcshőmérséklettel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep rendezvényei miatt már napok óta jelentős forgalmi változásokkal kénytelenek szembesülni a Budapesten közlekedők. A Lánchidat már a múlt hét péntek óta csak a gyalogosok használhatják, de a tűzijáték előkészületei miatt a híd járdáit napokra lezárják. A Lánchíd lezárása miatt az erre közlekedő buszjáratok az Erzsébet hídon át közlekednek – tájékoztatott a BKK.
Korlátozásra kell felkészülni továbbá a Budai vár területén, ami a 16-os buszcsalád, valamint a Várkert rakparton, ami vasárnaptól a 19-es és a 41-es villamosok közlekedését érinti. Az ünnepi közlekedéssel kapcsolatos legfontosabb változásokat ebben a cikkünkben foglaltuk össze.
Idén szerdára esik az augusztus 20-ai nemzeti ünnep, így 2025-ben nem lesz a Szent István Nap környéke hosszú hétvége. Emiatt a nagy üzletláncok a szerdai napon zárva tartanak. Érdemes egész héten figyelemmel kísérniük a nyitva tartásokat azoknak, akik erre a hétre ügyintézést terveztek. A kormányhivatalok szerda kivételével nyitva tartanak, ugyanakkor a nyári szabadságok miatt a piaci szolgáltatások, főleg a kisebb vállalkozásoknál ezen a héten még csökkentett kapacitással működhetnek. A nyári szabadságok időszaka hagyományosan az augusztus 20-ai héttel szokott véget érni.
Nyitóképünkön a 2023-as fővárosi tűzijáték egy részlete látható
Fotó: MTI/Balogh Zoltán