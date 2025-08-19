Duna fölött szikrázó égi csoda jön: az idei augusztus 20-i tűzijáték minden eddigit felülír majd

A Szent István Nap rendezvénysorozat idén sem csak az augusztus 20-át jelenti, már napokkal korábban, augusztus 16 óta várja Budapest és más nagyvárosok változatos programkínálatukkal az ünnepi műsorok iránt érdeklődőket. A legfőbb látványosság ugyanakkor a szerdai tűzijáték lesz, amely este 9 órakor kezdődik. A tűzijáték részleteiről korábban a Mandiner már beszámolt, a negyvenötezernél is több pirotechnikai effekt koreografált robbanása hozza majd létre a páratlan hatást:

tűzmozsarak,

kartácsok,

rómaigyertyák,

kométok,

görögtűz,

bombetták

és szikraszökőkutak gondoskodnak majd a lélegzetelállító látványvilágról.

A tavaly megkezdett „Az öreg pásztor meséje” elnevezésű koncepció folytatódik – a mese ezúttal a Szent István király megkoronázásától az uralkodó szentté avatásáig tartó eseményeket eleveníti fel. Felbukkan benne Gizella királyné, az áruló Orseoló Péter, és a lovagkirály, Szent László legendás alakja is. A füstszünetekben elhangzó, elbeszélő narrációt drámai nagyzenekari feldolgozások egészítik ki, megszokott módon a magyar zenetörténet közismert dallamaival, klasszikus zenészekkel és népi szólistákkal, de az egyik különleges tételben közreműködik napjaink egyik legnépszerűbb zenekara, a Bagossy Brothers Company művészei is.

A Szent István napi légi parádén a Honvédség minden olyan repülő eszközt felvonultat majd, amely jelenleg a kötelékükben megtalálható. A részletes programokról ITT lehet bővebben tájékozódni.