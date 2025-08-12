Ft
Ukrajna Ukrán Energetikai Hatóság atomerőmű térség Zaporizzsjai Atomerőmű energia

Füstöl a zaporizzsjai Atomerőmű

2025. augusztus 12. 17:14

Veszélyben Ukrajna legnagyobb energia forrása.

2025. augusztus 12. 17:14
null

Füstöt észleltek az ukrajnai Zaporizzsjai Atomerőmű térségében, amelynek körülményeit még vizsgálják – számolt be az ukrán UNN.

A füst a Zaporizzsjai Atomerőmű ideiglenesen megszállt területén, a teherkikötő térségében volt megfigyelhető. 

A tűz pontos helyét és lehetséges következményeit még vizsgálják – közölte az UNN-el az Ukrán Energetikai Hatóság.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a teherkikötő maga az erőmű területén kívül található. Az Energiaügyi Minisztérium hozzátette, hogy bármilyen provokáció vagy katonai tevékenység az atomerőmű ipari területén kiszámíthatatlan és katasztrofális következményekkel járhat az egész kontinens számára.

Nyitókép: X / Nexta

***

 

felcsuti-zebra
2025. augusztus 12. 17:57
Segítek a gyengeelméjű ruszkiszopó pedofideszeseknek, mert úgy látom, nem megy: ha Putyin nem támadja meg Ukrajnát, most nem lenne megszállva az atomerőmű, nem lenne katonai célpont, és nem füstölne semmi. Nehéz ezt felfogni, tudom, de azért próbáljátok meg.
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 12. 17:47
"Füstöl a zaporizzsjai Atomerőmű" "A füst a Zaporizzsjai Atomerőmű ideiglenesen megszállt területén, a teherkikötő térségében volt megfigyelhető. A tűz pontos helyét és lehetséges következményeit még vizsgálják" Ha a mérnökök is így végeznék a munkájukat, mint miként teszik azt az "újságírók", akkor a gépgyárban a gyártósorról hol egy centrifuga, hol egy kukoricamorzsoló, hol egy kombájn gördülne le. Mikor mi... ahogy sikerül. Valahol valami...
felcsuti-zebra
2025. augusztus 12. 17:43
Az atomerőmű a bizonyíték arra, most kell nagyon ébernek lenni ....ez a terrorista, undorító orosz faj bármi ocsmányságra képes!.... Ruszkik haza!
alenka
2025. augusztus 12. 17:34
Az atomerőmű a bizonyíték arra, most kell nagyon ébernek lenni ....ez a terrorista, undorító faj bármi ocsmányságra képes!.... Putin, előre!
