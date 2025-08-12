Füstöl a zaporizzsjai Atomerőmű

Füstöt észleltek az ukrajnai Zaporizzsjai Atomerőmű térségében, amelynek körülményeit még vizsgálják – számolt be az ukrán UNN.

A füst a Zaporizzsjai Atomerőmű ideiglenesen megszállt területén, a teherkikötő térségében volt megfigyelhető.

A tűz pontos helyét és lehetséges következményeit még vizsgálják – közölte az UNN-el az Ukrán Energetikai Hatóság.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a teherkikötő maga az erőmű területén kívül található. Az Energiaügyi Minisztérium hozzátette, hogy bármilyen provokáció vagy katonai tevékenység az atomerőmű ipari területén kiszámíthatatlan és katasztrofális következményekkel járhat az egész kontinens számára.