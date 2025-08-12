Füstöl a zaporizzsjai Atomerőmű

Váratlan fordulat, az év legdrámaibb előretörése borította az erőviszonyokat a Putyin-Trump találkozó előtt: jókora előnyhöz jutottak az oroszok
Az óriási katonai sikerrel saját akaratukat nyomatékosíthatják az alaszkai találkozón.
Veszélyben Ukrajna legnagyobb energia forrása.
Füstöt észleltek az ukrajnai Zaporizzsjai Atomerőmű térségében, amelynek körülményeit még vizsgálják – számolt be az ukrán UNN.
A füst a Zaporizzsjai Atomerőmű ideiglenesen megszállt területén, a teherkikötő térségében volt megfigyelhető.
A tűz pontos helyét és lehetséges következményeit még vizsgálják – közölte az UNN-el az Ukrán Energetikai Hatóság.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy a teherkikötő maga az erőmű területén kívül található. Az Energiaügyi Minisztérium hozzátette, hogy bármilyen provokáció vagy katonai tevékenység az atomerőmű ipari területén kiszámíthatatlan és katasztrofális következményekkel járhat az egész kontinens számára.
Nyitókép: X / Nexta
