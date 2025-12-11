Kimondta a szakértő: Ukrajnát felszeletelték az oroszok – ennyi maradt belőle

Fejvesztve menekülnek az ukránok: azonnal megrohamozták Kárpátalját
Szinte már luxus Ukrajna nyugati régiójában lakni.
Reménytelen helyzetbe került az energiaszektor.
Volodimir Omelcsenko, a Razumkov Központ energetikai programigazgatója szerint az orosz rakétacsapások következtében Ukrajna villamosenergia-hálózata két különálló „szigetre” esett szét: a Dnyeper jobb és bal partja között gyakorlatilag megszűnt az energiaáramlás – írta a Kárpát Hír.
Fizikailag lehetetlenné vált a nyugati országrészből a keleti felé villamos energiát szállítani”
– hangsúlyozta a szakértő.
Bár az Európai Unióból érkezik áram Ukrajnába, a pusztuló infrastruktúra miatt ennek még a felét sem tudják átjuttatni a folyó bal partjára. Az orosz hadsereg az elmúlt hónapokban taktikát váltott: az erőművek mellett immár célzottan és módszeresen lövi a nagyfeszültségű távvezetékeket és alállomásokat is.
Van európai importunk, de a vezetékek megsemmisülése miatt annak még a felét sem tudjuk átvinni a bal partra”
– mondta Omelcsenko. Így az ukrán energiarendszer jelenleg két, egymástól elzárt részre szakadt: egy jobbparti és egy balparti „energetikai szigetre”. A szakértő szerint a mostani kritikus helyzetért nem kizárólag Oroszország felelős. Az elmúlt három évben az ukrán kormányzat és az energetikai vállalatok elmulasztották a decentralizált, elosztott energiatermelés kiépítését mind a régiókban, mind Kijevben.
Omelcsenko állítása szerint 2022 óta reálisan 600-700 MW tartalékkapacitást lehetett volna létrehozni kisméretű, szétszórt egységekből, amelyeket az oroszok nem tudtak volna egyetlen csapással kiiktatni. A szakember szerint a következő technológiák és megoldások hiánya okozza a legsúlyosabb problémát:
