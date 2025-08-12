Veszélyben Európa: végtelen sodródás, bürokraták kora – Stratéga Bóka Jánossal

2025. augusztus 12. 19:24

Az EU nem pusztán béke projektként indult, hanem a hidegháborús logikához igazodva épült fel – ma pedig új ellenségképek és hatalmi versenyek formálják. Vajon a központosítás irányába mozduló Brüsszel és a német haderőépítés mellett lesz-e saját útja az uniónak az új világrendben? A Stratégában Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter.

2025. augusztus 12. 19:24 2 p 0 0 2 Mentés

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Megalakulásakor az Európai Unió egy háborús projekt volt

Ezelőtt tíz évvel elképzelhetetlen lett volna, hogy egy német kancellár azt mondja, hogy Európa legnagyobb német haderejét akarom fejleszteni

Friedrich Merz nem európai kancellárnak tekinti magát, hanem német kancellárnak A teljes műsor itt tekinthető meg:

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.