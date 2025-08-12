Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel káosz Ursula von der Leyen Bóka János Trump

Veszélyben Európa: végtelen sodródás, bürokraták kora – Stratéga Bóka Jánossal

2025. augusztus 12. 19:24

Az EU nem pusztán béke projektként indult, hanem a hidegháborús logikához igazodva épült fel – ma pedig új ellenségképek és hatalmi versenyek formálják. Vajon a központosítás irányába mozduló Brüsszel és a német haderőépítés mellett lesz-e saját útja az uniónak az új világrendben? A Stratégában Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter.

2025. augusztus 12. 19:24
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Megalakulásakor az Európai Unió  egy háborús projekt volt
  • Ezelőtt tíz évvel elképzelhetetlen lett volna, hogy egy német kancellár azt mondja, hogy Európa legnagyobb német haderejét akarom fejleszteni
  • Friedrich Merz nem európai kancellárnak tekinti magát, hanem német kancellárnak

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. augusztus 12. 19:35
Hiába próbálkozik az ellenzék a forint gyengítésével, az infláció gerjesztésével, az EU-s pénzek visszatartásával megbuktatni a kormányt, ha az ellenzéknek hiteltelen a szava, hiteltelenek és hitványak a szakértői, hiteltelenek és hitványak a vezetői.
Válasz erre
2
0
turulminator
2025. augusztus 12. 19:32
Europaban a donteshozatal lassu, mert tul demokratikus Eloszor is allama kell szervezni Europat, a szuverenista sleppet kinyirni, peldat statualni stb. Diktatura sem rossz 5let. Ezutan kozponti adozas kell, es hadsereg. Majd kiegyezes a ruszkikkal. Ezutan lehet tenyezo statuszrol beszelni.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!