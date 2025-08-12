Veszélyben Európa: végtelen sodródás, bürokraták kora – Stratéga Bóka Jánossal

Magyarország kitart az álláspontja mellett: nem érdekünk, hogy behozzuk a háborút az Unióba
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hangsúlyozta: ahhoz, hogy elérjük a fegyverszünetet és a békét, párbeszéd kell.
Az EU nem pusztán béke projektként indult, hanem a hidegháborús logikához igazodva épült fel – ma pedig új ellenségképek és hatalmi versenyek formálják. Vajon a központosítás irányába mozduló Brüsszel és a német haderőépítés mellett lesz-e saját útja az uniónak az új világrendben? A Stratégában Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
