nato európa trump

Pánikban a Politico: Trump fenekestül forgatta fel Európát, a liberális elit retteg a következményektől

2025. december 14. 10:19

A brüsszeli lap drámai hangvételű elemzésben kongatja a vészharangot: szerintük Donald Trump második ciklusa darabokra szedi a megszokott világrendet. Miközben a vámháborúktól és a NATO szétesésétől rettegnek, az amerikai elnök döntései végre cselekvésre és a „stratégiai vakáció” befejezésére kényszerítik a kontinenst.

2025. december 14. 10:19
null

Donald Trump második elnöki ciklusa alapjaiban forgatta fel Európa politikai, gazdasági és stratégiai kereteit – a Politico hosszú elemzése szerint ma már alig találni olyan iparágat vagy kormányzati területet a kontinensen, amelyet ne érintett volna közvetlenül az amerikai elnök döntéssorozata. 

A vámháborúk, a klímaegyezményekből való kilépések, az európai védelmi kiadások drasztikus növelésének követelése, valamint az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás bizonytalansága mind arra kényszerítik az európai országokat, hogy átértékeljék az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyukat. 

A Trump-jelenség ugyanakkor nem csak transzatlanti repedéseket hozott felszínre, hanem a kontinens belső törésvonalait is felerősítette.

A Politico által megszólaltatott szakértők egy része szerint az európai országok „stratégiai vakációja” véget ért: 

a kontinens már nem támaszkodhat automatikusan az amerikai védelmi garanciákra, és kénytelen saját haderejének újjáépítésébe, iparának megerősítésébe és új geopolitikai partnerségekbe fektetni. 

Mások úgy vélik, Trump – paradox módon – szívességet tesz Európának azzal, hogy rákényszeríti a régóta halogatott közös védelmi és technológiai projektek elindítására. A kontinens számos pontján felgyorsult a fegyverkezés, a katonai együttműködés és a politikai identitás újradefiniálása is: Franciaországtól Lengyelországig mindenki a saját szerepét keresi az átalakuló világrendben.

Több elemző hangsúlyozza a transzatlanti bizalom drámai meggyengülését. A NATO jövője körüli bizonytalanság, az amerikai külpolitika kiszámíthatatlansága és a kereskedelmi konfliktusok Európát arra ösztönzik, hogy alternatív gazdasági és diplomáciai útvonalakat keressen – akár Ázsia felé, akár egy önállóbb, autonómiára törekvő európai modell irányába. Eközben Trump politikai stílusa és konfliktusorientált retorikája egyszerre erősítette meg az európai „populista” mozgalmakat és váltott ki „összezárási reflexet” az EU-párti többségben.

A szerző végkövetkeztetése egységes: 

Trump Európára gyakorolt hatása egyszerre destruktív és mobilizáló. 

A kontinens vagy alkalmazkodik az új realitáshoz – önállóbb védelemmel, közös iparpolitikával és új geopolitikai súlypontokkal, vagy sodródik tovább egy olyan világban, ahol az amerikai elnök döntései bármikor megingathatják gazdasági és biztonsági alapjait. Európának döntenie kell, hogy alárendelt szerepben marad-e, vagy képes lesz saját sorsát formálni.

Nyitókép: Alex WROBLEWSKI / AFP

robertdenyiro
2025. december 14. 10:49
Rettegnek a libkány férgek. Helyes. Ők a rettegőszekta.
Nasi12
2025. december 14. 10:46
Nem olyan bonyolult logikailag. Trump nem szereti az erős ellenfeleket. Vagyis gyengitenie kell azokat. Az oroszokat szankciókkal súlytani. Európát is. Csak azt vámoknak hívja, továbbá hogy ne vegyék az olcsó orosz gázt, vegyék inkább tőle drágábban. Gyengítenie kell kínát is. Vámokkal, szankciókkal. De a lényeg most jön ami ursiéknak már magas: Trump legerősebb ellenfele kína, akit az ukrán háború erősít, mert 30% al olcsóbban veszi az orosz olajat, gázt. Vagyis az EU a háború elhúzásával amerika legnagyobb ellenfelét erősíti. Ez meg Trumpnak nem teccik. Érthető ursikám, ruttécském stb. ? :)
faramuci
2025. december 14. 10:28
"új geopolitikai partnerségekbe fektetni" Brüsszel vezetésével európa mindenkit ignorált akivel érdemes volt együttműködni........miről beszélnek???😁
