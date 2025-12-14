Pánikban a Politico: Trump fenekestül forgatta fel Európát, a liberális elit retteg a következményektől

Donald Trump második elnöki ciklusa alapjaiban forgatta fel Európa politikai, gazdasági és stratégiai kereteit – a Politico hosszú elemzése szerint ma már alig találni olyan iparágat vagy kormányzati területet a kontinensen, amelyet ne érintett volna közvetlenül az amerikai elnök döntéssorozata.

A vámháborúk, a klímaegyezményekből való kilépések, az európai védelmi kiadások drasztikus növelésének követelése, valamint az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás bizonytalansága mind arra kényszerítik az európai országokat, hogy átértékeljék az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyukat.

A Trump-jelenség ugyanakkor nem csak transzatlanti repedéseket hozott felszínre, hanem a kontinens belső törésvonalait is felerősítette.