Pánikban a Politico: Trump fenekestül forgatta fel Európát, a liberális elit retteg a következményektől

a kontinens már nem támaszkodhat automatikusan az amerikai védelmi garanciákra, és kénytelen saját haderejének újjáépítésébe, iparának megerősítésébe és új geopolitikai partnerségekbe fektetni.
Mások úgy vélik, Trump – paradox módon – szívességet tesz Európának azzal, hogy rákényszeríti a régóta halogatott közös védelmi és technológiai projektek elindítására. A kontinens számos pontján felgyorsult a fegyverkezés, a katonai együttműködés és a politikai identitás újradefiniálása is: Franciaországtól Lengyelországig mindenki a saját szerepét keresi az átalakuló világrendben.
Több elemző hangsúlyozza a transzatlanti bizalom drámai meggyengülését. A NATO jövője körüli bizonytalanság, az amerikai külpolitika kiszámíthatatlansága és a kereskedelmi konfliktusok Európát arra ösztönzik, hogy alternatív gazdasági és diplomáciai útvonalakat keressen – akár Ázsia felé, akár egy önállóbb, autonómiára törekvő európai modell irányába. Eközben Trump politikai stílusa és konfliktusorientált retorikája egyszerre erősítette meg az európai „populista” mozgalmakat és váltott ki „összezárási reflexet” az EU-párti többségben.
A szerző végkövetkeztetése egységes:
Trump Európára gyakorolt hatása egyszerre destruktív és mobilizáló.