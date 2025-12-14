Elfogatóparancs alapján körözi a rendőrség Miklós Dánielt

A rendőrség körözést adott ki Miklós Dániel ellen, aki a Pesti Központi Kerületi Bíróság döntése alapján megsértette a személyi szabadságot. A "férfi" 1996. október 17-én született Kecskeméten, állampolgársága magyar. Az elfogatóparancsot 2025. december 11-én rendelték el, a körözést a Budapesti IX. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja – olvasható a police.hu-n.

A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét, hogy aki felismeri Miklós Dánielt, tegyen bejelentést a rendőrségnél. A körözés elrendelésével kapcsolatos részletek és elérhetőségek a Pesti Központi Kerületi Bíróság hivatalos oldalán érhetők el.