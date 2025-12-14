Ft
miklós dániel rendőrség körözés

Elfogatóparancs alapján körözi a rendőrség Miklós Dánielt

2025. december 14. 13:47

Igen, a nyitóképen a szóban forgó személy látható.

2025. december 14. 13:47
null

A rendőrség körözést adott ki Miklós Dániel ellen, aki a Pesti Központi Kerületi Bíróság döntése alapján megsértette a személyi szabadságot. A "férfi" 1996. október 17-én született Kecskeméten, állampolgársága magyar. Az elfogatóparancsot 2025. december 11-én rendelték el, a körözést a Budapesti IX. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja – olvasható a police.hu-n

A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét, hogy aki felismeri Miklós Dánielt, tegyen bejelentést a rendőrségnél. A körözés elrendelésével kapcsolatos részletek és elérhetőségek a Pesti Központi Kerületi Bíróság hivatalos oldalán érhetők el.

Miklós Dániel (Forrás: police.hu) 

Nyitókép: police.hu

 

cirmos
2025. december 14. 15:27
átlag afd-s politikus
states-2
2025. december 14. 15:27
A komcsikat itthon és Brüsszelben megüti a laposguta.
Asperrimus
•••
2025. december 14. 15:24 Szerkesztve
Lami66 - Amennyiben az ember tisztában van az alapvető anatómiai eltérésekkel, ami a másodlagos nemi jelleget illeti, aligha csapható be sminkkel, parókával, és ruhával. Ez a fénykép például csak a felületes néző számára mutat nőt. Az áll, a járomcsont és a szemöldökív egyértelműen férfira utal, arról nem beszélve, hogy az arcbőr szürkés árnyalata, ami élőben bizonyára átcsap némi zöldes elszíneződésbe, bőr alól áttetsző szőrszálakra utal, bár ez sminkkel eltüntethető. Az arccsontok azonban még a smink alatt is látszanak. Nem mellesleg, a férfiak keze és lába arányában nagyobb a nőkénél, az izomzata is szögletesebb. A férfi fej nagyobb, mint a női, de a nők feje a testükhöz arányítva nagyobb, mint a férfiaké. Hogy lehetne ezeket a másodlagos nemi jegyeket műtétekkel eltüntetni? Nem lehet. Meg kell tanulni, és a gyerekeinknek is meg kell tanítani. Ha az ember ismeri ezeket a jegyeket, akkor a hibahatár bőven 1% alá esik. Ami persze még mindig nem nulla, de kicsi az esélye a tévedésnek.
mnmn
2025. december 14. 15:22
Ezt azon a gépsoron gyárthatták le, ahol Kallas, Kos, Strik, Szabó Timike is készült.
