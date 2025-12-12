Megállíthatatlanul terjed a háborús pszichózis: a NATO-főtitkára is beállt Von der Leyenék mellé a csatasorba (VIDEÓ)

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ne sodródjon bele egy ilyen konfliktusba.

Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne is törjön ki soha és Magyarország ne vegyen részt benne”.

Szalay-Bobrovniczky szerint a fenyegetés valós és komoly: „Ez nem légből kapott veszély, ha az európai uniós nagyságok és a NATO-s háborús héják is erről beszélnek folyamatosan. Ezt nem lehet ignorálni, a biztonságunk a tét”.

A honvédelmi miniszter videóüzenete egyértelmű célja, hogy felhívja a figyelmet az európai biztonsági helyzetre és megerősítse a lakosságot abban, hogy Magyarország mindent megtesz az ország védelméért.