háború von der leyen szalay - bobrovniczky kristóf európai unió nato magyarország eu honvédelmi miniszter európa

Megállíthatatlanul terjed a háborús pszichózis: a NATO-főtitkára is beállt Von der Leyenék mellé a csatasorba (VIDEÓ)

2025. december 12. 14:18

A honvédelmi miniszter szerint a NATO és az EU vezetőinek háborús képzetei komoly biztonsági kockázatot jelentenek.

2025. december 12. 14:18
null

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter videóüzenetben osztotta meg aggodalmait Európa biztonság helyzetével kapcsolatban.

„Rossz hírem van, olvasom a NATO főtitkár tegnapi berlini beszédét. Egy olyan háborúról beszél, amit a nagyszüleink és a dédszüleink szenvedtek el” – kezdte videóját a miniszter. 

Már nem csak az Európai Unió, de a NATO főtitkára is erről a nagy készülő európai háborúról beszél

– emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ne sodródjon bele egy ilyen konfliktusba.

Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne is törjön ki soha és Magyarország ne vegyen részt benne”.

Szalay-Bobrovniczky szerint a fenyegetés valós és komoly: „Ez nem légből kapott veszély, ha az európai uniós nagyságok és a NATO-s háborús héják is erről beszélnek folyamatosan. Ezt nem lehet ignorálni, a biztonságunk a tét”.

A honvédelmi miniszter videóüzenete egyértelmű célja, hogy felhívja a figyelmet az európai biztonsági helyzetre és megerősítse a lakosságot abban, hogy Magyarország mindent megtesz az ország védelméért.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

***

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
edico
2025. december 12. 16:49
Felelőtlenül ugatni nagyon egyszerű. Fogj valami francia légiós puskát és siess a frontra! Már az sem biztos, hogy oda érsz.
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. december 12. 16:24
Ezt a megvett, lefizetett szemétládát, nagyon gyorsan el kell takarítani, a NATO éléről, mielőtt hadat üzen Oroszországnak, és atomháborúba keveri Európát!!!
Válasz erre
0
0
jebi4u52
2025. december 12. 14:56
Ez a Nato fôtitkár tényleg Rotten! Ki kellene lene tenni a frontra , az elsô vonalba ha annyira háboruzni szeretne. Hülye , büdös Rotten sajtos.
Válasz erre
2
0
123321
2025. december 12. 14:52
hülye buzi.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!