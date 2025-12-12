Megállíthatatlanul terjed a háborús pszichózis: a NATO-főtitkára is beállt Von der Leyenék mellé a csatasorba (VIDEÓ)

Minden eddiginél súlyosabb nyilatkozatot tett a NATO-főtitkár: Szijjártó Péter hidegvérrel helyretette, és üzent Brüsszelbe
„Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!” – hangsúlyozta a magyar külügyminiszter.
A honvédelmi miniszter szerint a NATO és az EU vezetőinek háborús képzetei komoly biztonsági kockázatot jelentenek.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter videóüzenetben osztotta meg aggodalmait Európa biztonság helyzetével kapcsolatban.
„Rossz hírem van, olvasom a NATO főtitkár tegnapi berlini beszédét. Egy olyan háborúról beszél, amit a nagyszüleink és a dédszüleink szenvedtek el” – kezdte videóját a miniszter.
Már nem csak az Európai Unió, de a NATO főtitkára is erről a nagy készülő európai háborúról beszél”
– emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ne sodródjon bele egy ilyen konfliktusba.
Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne is törjön ki soha és Magyarország ne vegyen részt benne”.
Szalay-Bobrovniczky szerint a fenyegetés valós és komoly: „Ez nem légből kapott veszély, ha az európai uniós nagyságok és a NATO-s háborús héják is erről beszélnek folyamatosan. Ezt nem lehet ignorálni, a biztonságunk a tét”.
A honvédelmi miniszter videóüzenete egyértelmű célja, hogy felhívja a figyelmet az európai biztonsági helyzetre és megerősítse a lakosságot abban, hogy Magyarország mindent megtesz az ország védelméért.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP
