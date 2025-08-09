„A világban zajló háborúk, fegyveres konfliktusok mindannyiunk biztonságát veszélyeztetik, ezért minden egyes konfliktus lezárása jó hír az egész világ számára.

Az azeri-örmény békemegállapodás tegnapi aláírása nemcsak a kaukázusi térség biztonsága, hanem a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent.