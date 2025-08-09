Itt van Trump újabb hatalmas sikere: aláírták a történelmi békeszerződést
Hosszú évek után jöhet a béke.
Az azeri-örmény békemegállapodás a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent.
„A világban zajló háborúk, fegyveres konfliktusok mindannyiunk biztonságát veszélyeztetik, ezért minden egyes konfliktus lezárása jó hír az egész világ számára.
Az azeri-örmény békemegállapodás tegnapi aláírása nemcsak a kaukázusi térség biztonsága, hanem a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent.
Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke. Mi itt, Közép-Európában pedig abban reménykedünk, hogy a pakisztáni-indiai, az iráni-izraeli és az azeri-örmény konfliktusok után Alaszkában az orosz-ukrán háború végére is pont kerül.”
Amíg Putyin Ukrajnára figyel, csúszik ki alóla a Kaukázus és Közép-Ázsia.