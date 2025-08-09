Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Örményország Donald Trump Azerbajdzsán Szijjártó Péter

Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke

2025. augusztus 09. 11:59

Az azeri-örmény békemegállapodás a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent.

2025. augusztus 09. 11:59
null
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„A világban zajló háborúk, fegyveres konfliktusok mindannyiunk biztonságát veszélyeztetik, ezért minden egyes konfliktus lezárása jó hír az egész világ számára.

Az azeri-örmény békemegállapodás tegnapi aláírása nemcsak a kaukázusi térség biztonsága, hanem a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent.

Ezt is ajánljuk a témában

Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke. Mi itt, Közép-Európában pedig abban reménykedünk, hogy a pakisztáni-indiai, az iráni-izraeli és az azeri-örmény konfliktusok után Alaszkában az orosz-ukrán háború végére is pont kerül.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Demkó Attila

Facebook

Idézőjel

Hol írták alá az azeri-örmény békét? Moszkvában? Nem, Washingtonban

Amíg Putyin Ukrajnára figyel, csúszik ki alóla a Kaukázus és Közép-Ázsia.

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
2025. augusztus 09. 12:43
Nem hiszem hogy lesz megoldás az alaszkai béketárgyaláson, ugyanis az ukránok olyan földterületeket akarnak ahol nem laknak ukránok, csak oroszok,... és ezt megetették a szenilis Donald Trumppal is, nemcsak az álmos Joe Bidennel. Az ukránok jól tudják befolyásolni a szenilis vénembereket.
Válasz erre
0
1
Agricola
2025. augusztus 09. 12:35
"Mi itt, Közép-Európában pedig abban reménykedünk, hogy a pakisztáni-indiai, az iráni-izraeli és az azeri-örmény konfliktusok után Alaszkában az orosz-ukrán háború végére is pont kerül.” A mondást Cicero-nak tulajdonítják: "Dum spiro spero" jelentése: Amíg lélegzem, remélek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!