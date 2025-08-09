Itt van Trump újabb hatalmas sikere: aláírták a történelmi békeszerződést
Hosszú évek után jöhet a béke.
Amíg Putyin Ukrajnára figyel, csúszik ki alóla a Kaukázus és Közép-Ázsia.
„Hol írták alá az azeri-örmény békét? Moszkvában? Nem. Washingtonban. Amíg Putyin Ukrajnára figyel, csúszik ki alóla a Kaukázus és Közép-Ázsia...Az meg, hogy Trump a korridort magáról nevezte el...vow. Ez kérem, persze ha megvalósul, egy geopolitikai rémálom az oroszoknak.”
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
