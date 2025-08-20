Ft
Marco Rossi magyar válogatott chilei válogatott Magyarország Chile

A magyar siker titkát kutatják Chilében, követendő példát emlegetnek válság idején

2025. augusztus 20. 10:26

„Bár az út hosszú és rögös, a magyar példa megmutathatja, hogyan lehet a mélypontról újra felemelkedni – ez lehet Chile számára is a követendő minta.”

2025. augusztus 20. 10:26
null

A Csakfoci szúrta ki, hogy „Inspirálhatja-e Magyarország példája a chilei válogatottat?” címmel megjelent egy terjedelmesebb cikk az AS chilei kiadásában hétfőn, amely azt fejtegeti, hogy a dél-amerikai ország válságban lévő válogatottja számára a már egy nagy feltámadást átélő európai nemzeti csapat, a magyar lehet követendő példa a felemelkedéshez.

Mint írják, Európa-szerte meglepetést keltett az elmúlt időszakban, ahogy a magyar válogatott egy jól szervezett, stabil csapattá formálódott. Szerintük a 2024-es Európa-bajnokság selejtezői során nyújtott teljesítményünk is igazi izgalmakat hozott, és sok „underdog” csapat számára mutatott példát. Ebbe a körbe tartozik Chile is, amely jelenleg komoly válságban van: utolsó helyen áll a dél-amerikai vb-selejtező csoportban, és már nincs esélye kijutni a 2026-os világbajnokságra – olvasható a csakfoci.hu-n.

A cikk kiemelte, hogy a mieink az Eb-selejtezők G-csoportjában veretlenek maradtak öt győzelemmel és három döntetlennel, amivel megszerezték az első helyet is. Ebben pedig kulcsszerepet játszott Marco Rossi szövetségi kapitány vezetése és a megújult, fegyelmezett csapat. A magyar válogatott kiegyensúlyozott játéka, biztos labdajáratása és masszív védekezése miatt sokan a „sötét ló” jelzővel illették őket – tették hozzá, majd a magyar siker fő tényezőit taglalták:

  • Taktikai és mentális egység: a csapat kompaktan, fegyelmezetten működött.
  • Szurkolói újjáéledés: a jó szereplés országszerte feltüzelte a drukkereket.
  • Határozott játékstílus: szilárd védekezés, hatékony támadásokkal párosulva.

Eközben a chilei futball jelenlegi vezetése eredménytelenséggel és sürgető generációváltási kényszerrel néz szembe. Ám Magyarország példája több szempontból is irányt mutathat:

  • Kollektív mentalitás újraépítése: a magyarok az egységre építettek, nem kizárólag az eredményekre. Chile számára ez stabil alapot jelenthet.
  • Érzelmi fordulópont megtalálása: Magyarország Skócia elleni drámai győzelme új lendületet adott a csapatnak. Chile számára is eljöhet egy ilyen pillanat.
  • Generációváltás: a magyar válogatott fiatalokra épített, akikben megvolt a bizonyítási vágy. Chile számára is elkerülhetetlen az új vezérek kinevelése a pályán és azon kívül.

Bár az út hosszú és rögös, a magyar példa megmutathatja, hogyan lehet a mélypontról újra felemelkedni – ez lehet Chile számára is a követendő minta. A technikai átszervezés és egy új projekt felépítése kollektív szemléletben kulcsfontosságú ahhoz, hogy visszataláljanak a helyes útra, és újra felépítsék a csapaton belüli bizalmat és egységet. Ez az a világos példa, amelyet Magyarország mutatott, és amelyből Chile is erőt meríthet ahhoz, hogy megváltoztassa mentalitását, a futball iránti elkötelezettségét és újjászülessen”

– idézte a szerzőt, Mario Brissu sportújságírót a Csakfoci.

Fotó: Miguel Medina/AFP

 

massivement-3
2025. augusztus 20. 12:31
Sokba fog ez fájni nekik. Foglalkozzanak inkább a klímaadaptációval és az energia-kérdésekkel, az iparukkal, az egészségüggyel, lényeges dolgokkal.
Kerezs
2025. augusztus 20. 12:19
Oké. Volt csapategység, meg jó egyéni megmozdulások, kapus bravúrok, de biztos labdajáratás? Na ez az egy biztosan nem volt.
