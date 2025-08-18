„Feledhetetlen emlék” – két éve már, de Feröeren még ma is mindenki a Fradi kiütéséről beszél (VIDEÓ)

Valószínűleg nincs olyan magyar futballszurkoló, aki ne emlékezne a Klaksvík 3–0-s sikerére a Ferencváros vendégeként a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Azóta már eltelt két év, de Turi Géza, a feröeri csapat kapusedzője elmondása szerint az országban még ma is mindenki erről a győzelemről beszél, amely nemcsak a klub történetének, hanem Feröer labdarúgásának is az eddigi legdicsőbb eredménye.

Varga Barnabás (balra) 2023 nyarán, a Klaksvík elleni párharc előtt igazolt a Ferencvároshoz (Fotó: fradi.hu)

„Ennek már két éve, de feledhetetlen emlék. A meccs és a továbbjutás után nem sokat pihentünk, de az igazi ünneplés otthon várt ránk, amikor megérkeztünk Klaksvíkba – mondta Turi Géza a Magyar Nemzetnek adott interjújában, majd bővebben is beszélt az FTC elleni párharcról. – Már a sorsolás után úgy voltam vele, hogy ha ki is esünk, búcsúzzunk úgy, hogy ne alázzanak meg minket. Az első, hazai mérkőzésre azt mondtam, ha egy–nullára vagy kettő–egyre kikapunk, az már jó. Erre nulla–nulla lett a végeredmény. Már ez is hihetetlen volt a csapat és a város számára.

Aztán ami a visszavágón történt, az szerintem ezen a szinten egyszeri és megismételhetetlen – bár ebben sem vagyok már biztos. Két év ide vagy oda, ma is mindenki erről beszél a csapat háza táján. Nekünk akkor olyan szerencsénk volt, annyira jól játszottunk, hogy az hihetetlen. Normális esetben a Klaksvík abból a párharcból semmiképpen sem juthatott volna tovább. Ki merem mondani: a Fradi elleni három–nulla és az a továbbjutás a mai napig az ország focijának eddigi legnagyobb sikere.

Ezt annak ellenére így gondolom, hogy a csapattal megjártuk a Konferencia-liga csoportkörét, s ott sem vallottunk szégyent (hat meccsen négy pontot szerzett az együttes, otthon az Olimpija Ljubljanát 3–0-ra megverte, a francia Lille-lel pedig 0–0-s döntetlent játszott – a szerk.). Ennek ellenére mi még mindig nagyon kis csapat vagyunk Európában. Feröeren annyiban más a helyzet, hogy ott mindenki bennünket szeretne legyőzni.”

Ferencváros–Klaksvík 0–3

A Klaksvík ebben az idényben a Konferencia-ligában szerepelt a nemzetközi porondon,

a selejtező első fordulójában a finn SJK-t 4–1-es,

majd a másodikban a szerb Radnicski 1923-at 1–0-s összesítéssel búcsúztatta,

a harmadik körben azonban Szegeden, tizenegyespárbajban alulmaradt a fehérorosz Nyeman Grodnóval szemben, így kiesett (a playoffban a spanyol élvonalbeli Rayo Vallecano lehetett volna az ellenfele).

A bajnokságot 17 mérkőzés után veretlenül, 16 győzelemmel és egy döntetlennel vezeti a csapat, öt ponttal megelőzve a két meccsel már többet játszó HB Tórshavn gárdáját.

Hülyének nézték a Klaksvíkot

Turi Gézát arról is megkérdezték, hogy a Ferencváros bravúros kiejtése után a magyar menedzserek nem jelentkeztek-e náluk, hogy játékosokat ajánljanak a klubnak.

„Dehogynem, de nem lett semmi az egészből – vágta rá a korábbi NB I-es kapus.

Feröeren sok mindent elnéznek az emberek, de azt nem, hogy egy klubot lenézzenek. Márpedig nekem folyamatosan ez volt az érzésem, miközben az ügynökök egymás után ajánlgattak magyarokat a harmadik vagy negyedik ligából. Mikor megnéztem ezeket a játékosokat, azt mondtam, hogy álljon meg a menet. Picit sértő is volt ez ránk nézve, nem tudom, mit gondoltak rólunk ezek az ügynökök.

Talán azt, hogy bárkinek szerződést akarunk adni. Ugyanakkor az jólesik, hogy a klubnál hallgatnak rám, és kikérik a véleményemet egy-egy átigazolási ügyben.”

Turi Géza fia aligha lesz magyar válogatott

Turi Géza fia, a 23 esztendős Turi Géza Dávid az angol negyedosztályú Grimsby Townnál véd, amely augusztus végén a Manchester Uniteddel találkozik a Ligakupában. Van rá esély, hogy azon a mérkőzésen az ifjabbik Turi áll majd a kiscsapat kapujában, arra azonban már egyre kevesebb, hogy a gyermek egyszer meghívót kapjon a magyar felnőttválogatottba.

„Amikor a fiam tizenhét éves volt, én hívtam fel az MLSZ-t. Elmondtam, hogy a fiam a feröeri első ligában játszik, esetleg figyeljenek rá, mert abban bíztam, hogy a korosztályos válogatottak egyikébe meghívják. Küldtem is Gézáról egy videós anyagot. Kaptam is egy választ, amelyben megnyugtattak, tudnak a srácról, figyelik.

Pár hónappal később jelentkezett egy utánpótlásedző, de akkor már a fiam kiöregedett abból a korosztályból, amelyben ez a szakember dolgozott. Ez volt az utolsó kapcsolat a magyar szövetséggel.

(…) Jó volt eljátszani a gondolattal, milyen lett volna, ha a fiam odakerül. De ennek ma már szinte semmi esélye. Egy-két éve még azt mondta, »apa, jó lenne, ha meghívnának Magyarországról«. Ma már azonban azt gondolom, ő is arra vár, hogy a feröeri nemzeti csapat tagja legyen.”

A nyitóképen: Turi Géza és fia, Turi Géza Dávid (Fotó: fsf.fo)