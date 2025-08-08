Ft
08. 08.
péntek
Maxim Loboda ittas vezetés CDU Hamburg

Na, ez kínos: piásan vezetett a német politikus, el is kapták

2025. augusztus 08. 17:47

Elismerte, hogy súlyos hibát követett el, és lemondott tisztségeiről.

2025. augusztus 08. 17:47
null

Lemond politikai tisztségeiről a CDU fiatal politikusa, Maxim Loboda, miután a rendőrség ittas vezetésen kapta, és nem volt hajlandó együttműködni velük – számolt be a német Focus. Loboda a CDU ifjúsági szervezetének, a Hamburgi Ifjúsági Uniónak volt az alelnöke, valamint az Eimsbüttel járási tanács képviselője. Mindkét posztjáról lemondott, és ezt levélben közölte párttársaival. Elismerte, hogy

 „súlyos hibát” követett el, és „felelőtlenül viselkedett”, amikor július 29-én ittas állapotban autóval indult haza egy nyári fesztiválról.

„Annak érdekében, hogy ne okozzak további kárt a pártomnak, azonnali hatállyal lemondok minden tisztségemről a CDU-ban és az Ifjúsági Unióban. Ezzel vállalom a felelősséget a tetteimért” – indokolta lemondását.

A lap információi szerint Loboda Roherbaum kerületben hívta fel magára a rendőrök figyelmét ittas vezetésével, majd állítólag egy mozgáskorlátozott parkolóhelyre parkolt, és alkoholszag áradt belőle. A Focus úgy tudja,

 a férfi nem volt hajlandó együttműködni a rendőrséggel, sőt megpróbált elmenekülni a helyszínről, aminek következtében két rendőr könnyebben megsérült. 

Ezt követően vérvizsgálatot végeztek nála, és elvették a jogosítványát.

Nyitókép: Georg Wendt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 5 komment

Csomorkany
2025. augusztus 08. 19:12
Ha két rendőr megsebesült, akkor ez felfüggesztett böri...
Válasz erre
1
0
megtorlas26
2025. augusztus 08. 18:52
Orban is vallalni fogja a felelosseget Kozeleg az iteletnap
Válasz erre
0
1
herden100
•••
2025. augusztus 08. 18:34 Szerkesztve
KORREKT !!! Érjük utol Ausztriát. Azzal kezdődik, hogy nincs tele a buszmegálló cigarettacsikkel amikor törvény van rá, hogy nem lehet buszmegállóban dohányozni. Ha magyar ember német faluban jár, akkor megfigyeli, hogy az mitől is olyan szép. Nem biztos, hogy egy német falusi ember többet dolgozik mint egy magyar, de csodálatos kultúra az övék. Nézzük csak: m.youtube.com/watch?v=1gVmOIPSoW4&pp=ygUoRGV1dHNjaGxhbmQgNCBrIGxpdHRsZSBtZWRpZXZhbCB2aWxsYWdlcw%3D%3D ui: Valahogy nem bírják ki, ha egy ház nincs letatarozva... Márpedig: Ez a rejtett tanterv jellegű dolog: Számítanak maguknak. Van önbecsülésük.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!