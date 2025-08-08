Na, ez kínos: piásan vezetett a német politikus, el is kapták

Lemond politikai tisztségeiről a CDU fiatal politikusa, Maxim Loboda, miután a rendőrség ittas vezetésen kapta, és nem volt hajlandó együttműködni velük – számolt be a német Focus. Loboda a CDU ifjúsági szervezetének, a Hamburgi Ifjúsági Uniónak volt az alelnöke, valamint az Eimsbüttel járási tanács képviselője. Mindkét posztjáról lemondott, és ezt levélben közölte párttársaival. Elismerte, hogy

„súlyos hibát” követett el, és „felelőtlenül viselkedett”, amikor július 29-én ittas állapotban autóval indult haza egy nyári fesztiválról.

„Annak érdekében, hogy ne okozzak további kárt a pártomnak, azonnali hatállyal lemondok minden tisztségemről a CDU-ban és az Ifjúsági Unióban. Ezzel vállalom a felelősséget a tetteimért” – indokolta lemondását.

A lap információi szerint Loboda Roherbaum kerületben hívta fel magára a rendőrök figyelmét ittas vezetésével, majd állítólag egy mozgáskorlátozott parkolóhelyre parkolt, és alkoholszag áradt belőle. A Focus úgy tudja,

a férfi nem volt hajlandó együttműködni a rendőrséggel, sőt megpróbált elmenekülni a helyszínről, aminek következtében két rendőr könnyebben megsérült.

Ezt követően vérvizsgálatot végeztek nála, és elvették a jogosítványát.

