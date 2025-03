Marco Rossi: Megvalósítottam az álmaimat, de nem leszek többet szövetségi kapitány

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya exkluzív interjút adott a Fanatik című török lapnak a Törökország–Magyarország Nemzetek Ligája-osztályozó előtt, melyben elárulta, sokat szenvedett nemzeti csapatunk ebben az idényben, de összességében továbbra is jó úton halad.

„Az utóbbi időben nehéz ellenfelek ellen játszottunk, ám mostanában nem arattunk olyan bravúrgyőzelmeket, mint korábban. Ugyanez volt a 2024-es Európa-bajnokságon is, amelyen a szerencse sem állt mellénk, pedig előtte, 2023-ban egyetlen mérkőzést sem veszítettünk” – mondta a magyar-olasz tréner a cikket szemléző Nemzeti Sport alapján.

Rossi szerint a török emberek imádják a futballt, amit jól mutat, hogy telt ház előtt játszunk majd csütörtökön Isztambulban. „Természetesen nagyon nehéz lesz, de nyerni akarunk, valamint továbbra is A-ligában folytatnánk. De

mindenki tudja, hogy a törökök milyen bátrak voltak a történelem során.

Agresszív meccsre számítok Isztambulban, szerintem az első perctől nekünk esnek, és próbálják tartani a labdát. Jól kell védekeznünk, ki kell bírnunk a nyomást, jól kell helyezkednünk, és meg kell játszanunk a támadóinkat. Tavaly, 2024 márciusában győztünk ellenük egy–nullára, de a döntetlen reálisabb lett volna. Nagyon jó játékosaik vannak a védelemben és a középpályán. Hakan Calhanoglu klasszis, de nagyon kedvelem Orkun Kökcü játékát is. De ott van még Kerem Aktürkoglu, Arda Güler, Baris Alper és Kenan Yildiz is elöl, a törökök kerete pedig több mint 340 millió eurót ér” – magyarázta a kapitány, aki többek között arról is beszélt, hogy látatlanban aláírná a döntetlent a török fővárosban, mert hazai pályán már hosszú ideje veretlenek vagyunk, legutóbb 2022 szeptemberében kaptunk ki az olaszoktól.

Marco Rossit a pályafutásáról is kérdezték. Ezzel kapcsolatban a következőket válaszolta: „Hazámban a harmadik ligában dolgoztam, az első- és másodosztályban erre nem volt lehetőségem, mégis megvalósítottam az álmaimat. Nemrég meghívtak az UEFA pro-licences tanfolyamra. Mondtam a résztvevőknek, hogy ha jó edzők akarnak lenni, akkor kapcsolatokat kell kialakítaniuk, de elsősorban az eredmény a fontos. A kemény munka nagyon fontos, de ha nem párosul eredménnyel, akkor nem lesznek sikeresek. A legjobb példa erre Carlo Ancelotti, aki akárhol dolgozik, mindig sikereket ér el.”

A 60 éves szakvezető úgy fogalmazott, hogy a szövetségi kapitányoknak évente átlagban tíz meccsük van, míg egy klubedzőnek akár kettő is egy héten... „Kapitányként például nem mindig van időd kijavítani a rossz eredményeket. A legfontosabb, hogy a játékosok melletted álljanak.

Lassan hét éve vagyok magyar szövetségi kapitány, nagyon szoros kapcsolatom van az országgal és az emberekkel. A magyar válogatottól való távozásom után nem leszek többé szövetségi kapitány. A szerződésem lejár az év végén, és mindig hálás leszek az MLSZ elnökének.”

A magyar labdarúgó-válogatott Törökország ellen készülő játékoskerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Standard Liege – Belgium)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (FC St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Nemzetek Ligája, A/B-Liga, osztályozó

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország