08. 13.
szerda
Fradi BL Bajnokok Ligája Ludogorec Ferencváros FTC

A Ludogorecnél másképp látták: szerintük lefocizták a Fradit, az elvett góljuk szabályos volt, és egy tizenegyest sem kaptak meg

2025. augusztus 13. 05:52

A bolgár bajnok vezetőedzője, Rui Mota a lefújás után hangsúlyozta: a focit ők játszották, a gólokat viszont az FTC rúgta kedd este. A portugál tréner úgy fogalmazott: a VAR-szobában ülőket, illetve a játékvezetőt kell megkérdezni, miért vettek el tőlük egy szabályost gólt, és miért nem adtak meg nekik egy egyértelmű büntetőt.

2025. augusztus 13. 05:52
null
Nagy Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Varga Barnabás kétszer villant, majd Szalai Gábor is betalált kedd este, így a Ferencvárosi Torna Club 3–0-ra nyert hazai pályán a bolgár Ludogorec Razgrad ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének második mérkőzésén, és összesítésben is ugyanilyen arányban jutott tovább a sorozat következő, negyedik fordulójába. A főtáblára kerülést megelőző rájátszásban az azeri Qarabag vár a Fradira. Elsőként a vendégek vezetőedzője, a portugál Rui Mota értékelt a lefújást követően.

„Először is gratulálni szeretnék a Ferencvárosnak a továbbjutáshoz. Néha ilyen a foci: mi játsszuk, az ellenfél meg szerzi a gólokat. Most is ez történt. Hétfőn már elmondtam, kielemeztük az első mérkőzést, tudtuk, min kellett változtatni a visszavágóra. Jó munkát végeztek a srácok, mert teljesen kontrolláltuk a meccset.

Ami a meg nem adott gólunkat illeti, a VAR-szobában ülőket és a játékvezetőt kell megkérdezni, miért vették el tőlünk. Maradjunk annyiban, szabályos volt a találatunk, és egy egyértelmű tizenegyestől is megfosztottak minket. De hogyan is kritizálhatnám csak őket, amikor mi is nagyot hibáztunk, amelyből ráadásul megszerezte a vezetést a hazai csapat?

Azért is nehéz elfogadni ezt a vereséget, mert kettő-nulláig jól játszottunk, Csocsev révén pedig volt egy hatalmas helyzetünk, amelynél nagyot védett a kapusuk. A szerencse ezúttal nem a mi oldalunkon állt” – fogalmazott a Ludogorec 46 éves szakvezetője, aki többször kiemelte: jobban futballoztak az FTC-nél Budapesten. 

„Semmit sem tudunk már tenni a bírói döntésekkel kapcsolatban, mindegy, mit is mondok. Elemezzék a szituációt azok, akiknek ez a feladatuk. Nagy álmunk volt a BL-főtábla, de most össze kell szednünk magunkat, és be kell jutnunk az Európa-ligába. Ilyen az élet, fel kell állnunk ebből a gyomrosból, a játékosok is tudják ezt” – folytatta Mota, aki szerint az sem feküdt nekik, hogy a Fradi belekényszerítette őket egy fizikális játékba. 

Lapunk arra volt kíváncsi, mennyire készültek fel a duplázó Varga Barnabásból, és milyen hatással volt együttesére a mintegy 20 ezer szurkoló által teremtett hangulat a Groupama Arénában.

„Fantasztikus atmoszférát teremtettek a nézők, de számítottunk erre, és egyébként is szeretünk ilyen stadionokban játszani, tényleg nagyon jó volt. Nagyon jól ismerjük Varga Barnabást, de nem csak belőle készültünk, a többiekből is. Az első gólját ugyanakkor egy hatalmas egyéni hiba előzte meg, ami sokba került nekünk”

– felelte a portugál szakember.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

