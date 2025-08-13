Magyar Péter „másik Magyarországát” már ismerjük és köszönjük, nem kérjük

Hogy mi baja van Orbánnal, az részben kiderül egy korábbi gondolatfolyamából: „Kulturálisan fundamentalisták, elitellenesek és idegenkednek a nagyvárosi kultúrától. A család és a vallás autoritását akarják visszaállítani. Kereszteshadjáratot folytatnak a család mint intézmény megmentéséért.”

Ezt ugyan Amerikáról írta, de vállaljuk mi is. Igen, pontosan ez a cél, és erre kapja 15 éve a kétharmadokat a Fidesz.

(Idevehetjük az e kérdésben hasonlóan gondolkodó mindenkori nemzeti radikális párt 6-15 %-át. Ez markáns társadalmi többség, amivel ezek a nagy demokraták nem bírnak megbarátkozni.)

Természetesen a történelem nem lefutott, egyirányú utca, mindig lehet „másik” Magyarország, de az vajon milyen és miben más? Sajnos-hál’istennek a fiatalok nem tudják, mi a diktatúra. Amikor a rockkoncerten kormányellenes rigmusok és jelszavak skandálóinak nem a bankszámlája hízik, hanem a hátán a hurkák a Kádár-kolbásztól, és nem a sok-sok televízió-rádió-internetes felület valamelyikén fejtik ki nézeteiket, hanem a bezárt szobájuk sarkában kucorogva várják, hogy csak a továbbtanulásról kell-e lemondaniuk, vagy a személyes szabadságról is.

Nem nagyon tudják, mi lehetett volna másként, ha a Hornok, Gyurcsányok, Gönczök, az SZDSZ és MSZP világa marad.

Valami tökéletes idea lebeg a szemük előtt, bár annyira nem lebeg, hogy meg is fogalmazzák. Mit szeretnének? Ha a rendőrség úgy viszonyulna a tüntetőkhöz, mint 1986-ban, 2006-ban vagy 2025-ben?

Bruck Demszky Gábor, Medgyessy Péter és Dobrev Klára egykori tanácsadója volt; ez valóban egy másik Magyarország, ami szerencsére a történelem szemétdombján végezte.

Egy felmérés szerint a miénk talán a legpolarizáltabb társadalom az EU-ban, amiben nagy szerepük van ezeknek a mindig „másikat” akaróknak.

Nem újkeletű a probléma; már Attila halálakor egymásnak estek a hunok, az Árpád-korban mindig akadt egy testvér, nagybácsi, törvénytelen fiú, aki idegen seregeket gyűjtött a hatalomra jutása érdekében. Kuruc-labanc, nemzeti-globalista töréspontok szelik ketté az országot.

Lediktátorozzák a kínosan demokratikus Orbánt, aki a legvadabb gyurcsányizmus tombolása idején is háromigenes népszavazással próbálkozott – akkor mondtuk, ugye, hogy „menjél, Feri, a p.ba” (copyright by Horn Gábor), de egyelőre nem ment –, majd megvárta a soron következő parlamenti választást, hogy ott elsöprő győzelmet aratva kormányra kerüljön.

Ezek a „másikosok” igyekeznek elhinteni, hogy nem kell bízni a választásokon többséget kapó kabinetben – s akkor tényleg nem is fogunk bízni, elfelejtve, hogy mi szavaztuk meg őket.

Minden politikus gazember” – ez megnyitja az utat a hatalomátvételhez, ami természetesen nem Magyar Péter vagy a Tisza Párt tényleges döntési helyzetét jelenti majd.

Manapság egy-egy ember, cég vagyona, befolyása meghaladja az államokét. A komplett magyar országgyűlés, sőt az EP tagjainak fizetését is néhány milliárdos könnyedén kiköhögi. Mi is tartaná vissza őket a befolyásszerzéstől; de hát nem is tartja, még csak el sem titkolják, hány brüsszelita kap apanázst például Soroséktól.

Idehaza megy a hangulatkeltés, hogy a kormány lop. Ez annyira alapvetés, hogy bizonyítani sem kell, hiszen mindenki tudja. Mellékes, hogy nőtt a nemzeti vagyon (reptér, MOL, Vodafone, aranytartalék), és hogy Budapest például tényleg gyorsan lenullázott, a közbeszédben mégsem a balosok lopnak. Pedig ennek aztán bőven vannak előzményei 1945-től kezdve, beleértve még az olyan relatív közeli dátumokat is, mint 2002; a „jóléti rendszerváltás” szlogennel győztes Medgyessyék az első Orbán kormány tartalékait gavallérosan kiosztották, aztán visszakoztak, jött a koalíciós feszültség, puccs, hazugság, csőd, terror, megszorítások, hatalmas választási bukta.

Ilyen, ugye a posztorbáni forgatókönyv; kár lenne újra lejátszani, ha már egyszer kipróbáltuk.

Az én életem legszebb, legaktívabb évei estek erre a 8 rohadt esztendőre.

Okos ember a más kárán tanul, mérsékeltebb képességűek legalább a sajátjukon. És csak az egészen elvetemültek szeretik újrajátszani a történelem legsikerületlenebb fejezeteit.

A „másik Magyarországot”.

Nyitókép: Képernyőkép/Youtube-videó