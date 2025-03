„Ott vagyunk a világ legjobbjai között, nincs bennünk félelem” – az átszervezés rányomhatja a bélyegét a magyarok olimpiájára

Tótka Sándor Tokióban már felért egyszer a csúcsra, Párizsban pedig ezüstérmet szerzett. Nem csoda, ha a következő olimpiának is meglehetősen jól körülhatárolt célkitűzéssel vágna neki.

Sanyival nagyon jó viszonyt ápolunk, vagyunk olyan kapcsolatban, hogy nyíltan beszéljünk a célkitűzéseiről. Általában úgy veszi fel a telefont, hogy „két arany”. Ha nem is rendel alá mindent idén a versenyzésnek, az nem jelenti azt, hogy 2028-at ne tekintené olyan állomásnak, amelyen kétszer is a dobogó legfelső fokára lépne.

A hírek szerint Kopasz Bálint felkészülésére és olimpiai szereplésére is rányomta a bélyegét, hogy problémák adódtak az építkezése körül. Rendeződött a helyzete?

Bízom benne, hogy igen és úgy megy neki az idei felkészülésnek, hogy abszolút tiszta a feje. Tudom, hogy mindent beletett az olimpiai felkészülésbe és abban is biztos vagyok, hogy teljes erőbedobással koncentrál majd az idei válogatóversenyekre is. Bálint hosszú távon gondolkodik, tudja, hogy akkor sem dől össze a világ, ha egyszer nem jön ki a lépés. Neki is az az elsődleges, hogy a következő olimpián sikeresen szerepeljen.

És mi a helyzet a hatszoros olimpiai aranyérmes Kozák Danutával?

Konkrét információval nem rendelkezünk vele kapcsolatban. Dana annyit közölt a szövetséggel, hogy a személyét érintő bejelentéseket a megfelelő időben és a megfelelő formában ő kívánja majd megtenni.

Fotó: Facebook/Magyar Kajak-Kenu Szövetség