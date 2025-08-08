Hosszú kihagyás után visszatér Magyarországra a neves csatorna: csúcson a magyar sajtószabadság

A BBC a Media1.hu megkeresésére reagálva hivatalosan is megerősítette pénteken, hogy magyar nyelvű hírszolgáltatás indítását tervezi. Hasonló lesz, mint a BBC News Polska. A brit közmédia tájékoztatása szerint a terv egy, a magyar nyelvet beszélő közönségnek szóló pilot (kísérleti) program, amely a szintén az ottani választások előtt sikeresen elindított BBC News Polska mintájára épül.

A BBC World Service ambiciózus tervekkel rendelkezik, hogy független és pártatlan híreket juttasson el a világ még több emberéhez és még több nyelven. A BBC News Polska, a lengyel nyelvű kínálatunk sikeres indulását követően hasonló pilotot tervezünk a magyarul beszélő közönség számára. További részleteket az év későbbi részében közlünk”

– áll a BBC egyik sajtószóvivőjének válaszában.

A BBC nem közölt pontos indulási dátumot, formátumot, platformot a magyar szolgáltatással kapcsolatban, de a korábbi lengyel példa alapján várhatóan online cikkekkel, videókkal és közösségimédia-jelenléttel is számolhatunk. Ugyanígy tesz a német Deutsche Welle (DW) is.

Mivel a BBC által közzétett álláspályázatok beadásának határideje augusztus 20., ezért lehetségesnek tűnik, hogy az indulást megelőző felkészülést követően, talán már a választási kampányban is találkozhatunk majd a tartalmaikkal magyar nyelven. A DW például előszeretettel dolgozik kormánykritikus témákkal, de hogy a BBC is így jár majd el, kiderül az elkövetkezendő hónapokban.