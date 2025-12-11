Ft
Gruber Zsombor Rangers FC Glasgow Rangers Fradi BBC Ferencváros FTC

Bruce Willis Die Hardja jutott eszébe a BBC-nek az FTC–Rangersről

2025. december 11. 17:22

A BBC újságírójának Gruber Zsombor nevét látva eszébe jutott az első Die Hard-film. Viccesen tett is egy megállapítást az FTC játékosáról.

2025. december 11. 17:22
Ma (csütörtök) 18.45-kor a FTC labdarúgócsapata a skót Rangers FC-t fogadja a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában. A mérkőzés előtt a BBC egy külön cikkben bemutatta a magyar csapatot az olvasóinak.

Az FTC játékosa kapcsán tett humoros megjegyzést a BBC
Az FTC játékosa kapcsán tett humoros megjegyzést a BBC (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

FTC–Rangers

A Fradi a hatodik helyről várja az összecsapást, míg a skót együttes csupán a 33. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

