Bruce Willis Die Hardja jutott eszébe a BBC-nek az FTC–Rangersről

Ebben többek között szó esett Robbie Keane vezetőedzőről, a Ferencváros útjáról és formájáról, valamint a játékosokról is. Gruber Zsombort, fogalmazzunk úgy, elég rendhagyóan mutatta be a cikk, amikor viccesen azt írta, hogy nem áll rokonságban Hansszal (Hans Gruberrel), akit az első Die Hard-filmből ismerhetnek a rajongók. A kitalált gonosztevőt a 2016-ban elhunyt Alan Rickman alakította.