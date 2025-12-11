Bruce Willis Die Hardja jutott eszébe a BBC-nek az FTC–Rangersről

Világszerte felfigyeltek a Ferencvárosra: úgy vinnék a játékosokat, mint a cukrot
A téli átigazolási időszakban többen is távozhatnak.
A BBC újságírójának Gruber Zsombor nevét látva eszébe jutott az első Die Hard-film. Viccesen tett is egy megállapítást az FTC játékosáról.
Ebben többek között szó esett Robbie Keane vezetőedzőről, a Ferencváros útjáról és formájáról, valamint a játékosokról is. Gruber Zsombort, fogalmazzunk úgy, elég rendhagyóan mutatta be a cikk, amikor viccesen azt írta, hogy nem áll rokonságban Hansszal (Hans Gruberrel), akit az első Die Hard-filmből ismerhetnek a rajongók. A kitalált gonosztevőt a 2016-ban elhunyt Alan Rickman alakította.
A Fradi a hatodik helyről várja az összecsapást, míg a skót együttes csupán a 33. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.
A Ferencváros megerősítheti helyét az élmezőnyben.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA