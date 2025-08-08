Erre nem sokan számítottak: összefutott Orbán Viktor Török Gáborral
2025. augusztus 08. 18:21
„Most már kvittek vagyunk!” – írta a kormányfő.
A Harcosok órájának első adásában (ahol Németh Balázs Orbán Viktor kormányfőt kérdezte) szóba került Török Gábor politológus-szociológus is, akinek a „nem jön ki a matek” kijelentésére – amely arra vonatkozott, hogy a kormányfő szerint ha múlt hét vasárnap lettek volna a választások, akkor 106 választókerületből 80-at egészen biztosan a Fidesz nyerne – is reagált a miniszterelnök.
Az, amit Török Gábor beszél, az engem egyáltalán nem érdekel. Csak abból tudok kiindulni, amit mi mérünk, magunknak. […] És nekünk kijön a matek.”
Már harmincezren vannak a Harcosok Klubjában és negyvenezren a Digitális Polgári Körökben – árulta el a miniszterelnök. A kormányfő az élő vidóhoz fűzött komentekre is reagált.
Mire Török úgy reagált, hogy felidézett egy korábbi fogadást köztük: amikor legutóbb beszélgetett a kormányfővel, fogadást kötöttek arról, hogy a migrációs szavazás érvényes lesz-e. A politológus-szociológus diplomáját ajánlotta fel tétnek, míg Orbán Viktor győzelem gyanánt egy fagyival is beéri. A bejegyzések és kommentek gyorsan hírekbe kerültek;
Orbán kommentben úgy reagált: „Pontos elszámolás, hosszú barátság. Készen állok a fagyi-ügy rendezésére.” Török pedig jelezte, hogy ő is készen áll a lezárásra.
A felek úgy tűnik, most lezárták az ügyet, hiszen a kormányfő a következőkről posztolt:
A Kossuth Rádióban kezdte a péntek reggelt Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő az Otthon Start programról és a családoknak juttatott támogatásokról is beszélt, de leszögezte: Európa két vezetőjének minél előbb találkoznia kellene az orosz elnökkel.