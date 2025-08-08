Ft
08. 08.
péntek
Török Gábor Orbán Viktor Németh Balázs találkozó tusványosi beszéd

Erre nem sokan számítottak: összefutott Orbán Viktor Török Gáborral

2025. augusztus 08. 18:21

„Most már kvittek vagyunk!” – írta a kormányfő.

2025. augusztus 08. 18:21
Török Gábor Orbán Viktor

A Harcosok órájának első adásában (ahol Németh Balázs Orbán Viktor kormányfőt kérdezte) szóba került Török Gábor politológus-szociológus is, akinek a „nem jön ki a matek” kijelentésére – amely arra vonatkozott, hogy a kormányfő szerint ha múlt hét vasárnap lettek volna a választások, akkor 106 választókerületből 80-at egészen biztosan a Fidesz nyerne – is reagált a miniszterelnök.

Az, amit Török Gábor beszél, az engem egyáltalán nem érdekel. Csak abból tudok kiindulni, amit mi mérünk, magunknak. […] És nekünk kijön a matek.”

– mondta Orbán, megismételve a tusványosi beszédében tett állítását.

Mire Török úgy reagált, hogy felidézett egy korábbi fogadást köztük: amikor legutóbb beszélgetett a kormányfővel, fogadást kötöttek arról, hogy a migrációs szavazás érvényes lesz-e. A politológus-szociológus diplomáját ajánlotta fel tétnek, míg Orbán Viktor győzelem gyanánt egy fagyival is beéri. A bejegyzések és kommentek gyorsan hírekbe kerültek;

Orbán kommentben úgy reagált: „Pontos elszámolás, hosszú barátság. Készen állok a fagyi-ügy rendezésére.” Török pedig jelezte, hogy ő is készen áll a lezárásra.

A felek úgy tűnik, most lezárták az ügyet, hiszen a kormányfő a következőkről posztolt:

Most már kvittek vagyunk!”

Nyitókép forrása: Facebook

 

billysparks
2025. augusztus 08. 19:08
Egyrészről Török Gábort nem láttam jönni, másrészről brutális.
gullwing
2025. augusztus 08. 19:02
Ez a török fiatalabb mint Orbán de jóval idősebbnek néz ki.. Leharcolt, ostoba libbancs.
belabarva
2025. augusztus 08. 18:37
Nem jó a cím! Igy helyes: Egyrészt össze, másrészt futott.
megtorlas26
2025. augusztus 08. 18:36
leallhatna a zabalassal a more nem lesz jo vege ennek
