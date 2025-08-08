Erre nem sokan számítottak: összefutott Orbán Viktor Török Gáborral

Mire Török úgy reagált, hogy felidézett egy korábbi fogadást köztük: amikor legutóbb beszélgetett a kormányfővel, fogadást kötöttek arról, hogy a migrációs szavazás érvényes lesz-e. A politológus-szociológus diplomáját ajánlotta fel tétnek, míg Orbán Viktor győzelem gyanánt egy fagyival is beéri. A bejegyzések és kommentek gyorsan hírekbe kerültek;

Orbán kommentben úgy reagált: „Pontos elszámolás, hosszú barátság. Készen állok a fagyi-ügy rendezésére.” Török pedig jelezte, hogy ő is készen áll a lezárásra.

A felek úgy tűnik, most lezárták az ügyet, hiszen a kormányfő a következőkről posztolt:

Most már kvittek vagyunk!”

