Hírt adott Dibusz Dénes állapotáról a Fradi

Ahogy azt a Mandiner is megírta, Dibusz Dénest csípősérülése miatt 30 perc után le kellett cserélni az Eintrach Frankfurt elleni 2–0-s vereséggel záruló Európa-liga-mérkőzésen. A magyar válogatott labdarúgó helyére Varga Ádám állt be, aki több fontos védést is bemutatott Németországban, majd egy héttel később itthon is, amikor a holland AZ Alkmaart látta vendégül a Fradi a sorozat záró fordulójában.

Dibusz még Frankfurtban elárulta, hogy az egyik kirúgásnál azt érezte, kiugrott a csípője, majd egyre komolyabb forrósodást tapasztalt az oldalán.

Volt egy hazapassz, aminél imádkoztam, hogy lábon tudjak maradni, és el tudjam rúgni a labdát. Utána már csak az volt a kérdés, hogy mikor hallja meg a játékvezető, hogy szólok neki. Onnantól nem tudtam terhelni a bal lábamra.

Az FTC csapatkapitánya arról is beszámolt akkor, igyekeztek hűteni, csináltak teszteket, és arra jutottak, hogy valószínűleg az egyik izommal történt sérülés.

A zöld-fehér klub közösségi oldalán jelezte, hogy Dibusz Dénes edzésre jelentkezett. „Kapitányunk újra edzésben!” – fogalmaztak. Ugyanakkor a szűkszavú posztból az nem derül ki, hogy az MTK elleni vasárnapi örökrangadón már vele kezdődik a IX. kerületiek összeállítása, vagy Robbie Keane ismét Vargának szavaz-e bizalmat. Mindenesetre a szurkolók szerint a rövid poszt nem biztos, hogy jót jelent...

