A továbbjutásért küzd a Fradi az Európa-ligában – Ferencváros - AZ Alkmaar 3-0

A Fradi kissé kapkodva kezdte a mérkőzést, a középpályán sok összeütközés történt az ellenfél játékosaival, az egyik ilyenbe Civic majdnem bele is sérült, röviden ápolni is kellett. Ahogy Gartenmann is megsérülhetet volna, amikor Belic óriásit lökött rajta – ez sárga lapot is ért a bírónál.

De mielőtt ezen bánkódott volna a holland csapat, jött a még rosszabb hír: gólt szerzett a Fradi.

És tényleg, mintha csak a hírekből tudták volna meg a holland védők, hogy bement a kapuba a labda, mert a 9. percben Traoré beadásánál, szinte nem is mozdultak, Ben Romdahne teljesen tisztán fejelhetett (1-0).

Kevésbé örömteli esemény fűződik a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott centere, Varga Barnabás nevéhez, aki pár perccel később veszélyes játékért sárga lapot kapott. A meccs képét ebben az időszakban nem tükrözte az eredmény, hiszen a vendégcsapat messze többet birtokolta a labdát az első 15 percben (71-29 volt a százalékos arány). A holland csapat magasan letámadta a Fradit, amely azonban türelmesen próbált építkezni.

A sárga lapos Belic meglepően vakmerően lépett oda néha a Fradi védőinek, de egyébiránt szabályos, korrekt játékot lehetett látni a pályán.

A Ferencváros kissé beszorult a félidő közepén, hiába szereztek középpályásai sok labdát középen, a támadások rendre elakadtak az alkmaari védelmen. A magyar csapat megpróbálkozott pár íveléssel is, de ez sem vezetett sikerhez, de azt nem lehetett mondani, hogy a Fradinak lövése sem volt, hogy mit tegyen. Abu Fani ugyanis szép lövéssel próbálkozott a tizenhatos jobb sarkától pár méterre, sajnos a labda kicsivel ugyan, de fölément.

Próbálkozott az Alkmaar is, a felfutó jobboldali védő, Kasius lőtt éles szögből, és Gartenmann blokkjával lehet, hogy góltól megtette meg a Ferencvárost. Időközben Habib Maiga megsérült, a helyére Philippe Rommens érkezett. A Fradi pedig úgy tűnik felpörgött egy kicsit, és többet birtokoklták a labdát mint eddig.

Ennek pedig pár perccel később meg is lett az eredménye, mert Traoré fantasztikus gólt rúgott!

A jobb oldalon passzolgatott a Fradi, és egy háromszögezés végén a felfutó Tóth Alex szépen készítette le a labdát a Maliból származó szélsőnek, aki nagyjából 20 méter távolságból óriási erővel lőtte azt a léc alá (2-0). Úgy látszik ez Traoré meccse, hisz a gólpassza mellé még gólt is szerzett.