08. 13.
szerda
08. 13.
szerda
A halálos versenybalesetek miatt visszavonul a fiatal sportoló

2025. augusztus 13. 19:18

Huszonegy esztendősen befejezi Louis Kitzki profi német kerékpáros, aki az elmúlt egy évben kétszer is olyan országúti versenyen szerepelt, ahol halálos baleset történt.

null

Mindössze 21 évesen visszavonul az élsporttól Louis Kitzki profi német kerékpáros, aki az elmúlt egy évben kétszer is átélte, hogy egy versenyzőtársa halálos versenybalesetet szenvedett.

Az Alpecin-Deceuninck utánpótláscsapatának tagjaként Kitzki ott volt tavaly júliusban az osztrák körversenyen, amelyen a 25 éves norvég André Drege bukott, és belehalt sérüléseibe. Kitzki pályafutásának utolsó versenye pedig a júliusi Giro Ciclistico della Valle d'Aosta–Mont Blanc volt, 

a junior viadalon a 19 esztendős olasz Samuele Privitera bukott lejtmenetben nagy sebességgel, leesett a sisakja, és nekivágódott egy úttorlasznak. Priviterát a helyszínen még újra tudták éleszteni, ám a kórházba szállítást követően belehalt fejsérüléseibe.

 

„Valószínűleg nem ez az a befejezés, amit elképzeltem” – kezdte hosszú búcsúbejegyzését a közösségi médiában a német bringás. Arról írt: már a tavalyi tragédia kapcsán megfordult a fejében a befejezés gondolata, ám igyekezett elnyomni magában a történeteket és akkor még a folytatás mellett döntött. „Sajnos a tavalyi osztrák körverseny után már nem voltam ugyanaz a kerékpáros, mint előtte. Egyre jobban aggódtam a biztonságom miatt és egyre kényelmetlenebbül éreztem magam a versenyeken”  fejtette ki, hozzátéve: ezáltal már nem tudta kihozni magából versenykörülmények között azt, amiért az edzéseken keményen megdolgozott.

Teljesen elvesztettem a versenyzés örömét, és minél kaotikusabb lett egy futam, annál jobban szétestem mentálisan. A fej nélkül pedig a test is rosszul teljesít. Ami az Aosta-völgyben történt, csak megerősített a döntésemben, és nagyon jó érzés, hogy mennyivel jobban vagyok, amióta abbahagytam. Sajnálom, hogy nem tudtam megfelelni bizonyos elvárásoknak, amelyek egy profi kerékpárossal szemben fennállnak, és hogy az Alpecinnel véget ér az együttműködésem. Ezzel együtt biztos vagyok benne, hogy jó döntést hoztam.”

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: Instagram/louiskitzki

 

altercat1
2025. augusztus 13. 20:22
Jól döntött! Az ÉLET többet ér!
