Kulcsfontosságú megbeszélés: egymás után nyilatkoztak Európa vezetői

2025. augusztus 13. 20:09

Zelenszkij a megbeszélésen figyelmeztetett: szerinte Putyin csak blöfföl a békéről, és minden Ukrajnát érintő kérdést kizárólag Ukrajna részvételével lehet megtárgyalni.

Donald Trump amerikai elnök szerdán telekonferencián tárgyalt több európai vezetővel, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, két nappal az Alaszkában esedékes találkozó előtt, ahol Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeit vitatják meg – írja a Portfolio.

Zelenszkij a megbeszélésen figyelmeztetett: szerinte Putyin csak blöfföl a békéről, és minden Ukrajnát érintő kérdést kizárólag Ukrajna részvételével lehet megtárgyalni. Hangsúlyozta, hogy elsődleges cél a tűzszünet, megbízható biztonsági garanciákkal.

Emmanuel Macron francia elnök elmondta: Trump egyértelművé tette, hogy célja a tűzszünet elérése, és az ukrán területekről csak az ukrán vezetés tárgyalhat. 

Macron hozzátette, hogy Trump egy jövőbeli, háromoldalú – amerikai–ukrán–orosz – találkozó megszervezéséért is dolgozik, lehetőleg egy semleges európai országban.

Friedrich Merz német kancellár és Keir Starmer brit miniszterelnök is hangsúlyozták, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Merz kiemelte: a tárgyalásoknak erős biztonsági garanciákat kell nyújtaniuk Kijevnek, amely hosszú távon is számíthat a nyugati támogatásra.

Mark Rutte NATO-főtitkár közösségi médiában méltatta Trump vezető szerepét, hozzátéve: „a labda most Putyin térfelén van”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „nagyon jó” megbeszélésről számolt be, ahol Európa, az USA és a NATO megerősítette közös álláspontját.

JD Vance amerikai alelnök egy angliai katonai bázison úgy fogalmazott: „küldetésünknek tekintjük, hogy ismét békét teremtsünk Európában”.

Nyitókép: AFP/FABIAN SOMMER

